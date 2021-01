Inspekce prověřuje Dezu kvůli úniku do ovzduší. V okolí chemičky byl za začátku ledna cítit několik hodin silný zápach

Valašské Meziříčí (Vsetínsko) Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) prověřuje valašskomeziříčskou chemičku Deza, která patří do holdingu Agrofert, kvůli úniku zatím neznámé látky do ovzduší. V okolí závodu byl podle tamních obyvatel za začátku ledna cítit několik hodin silný zápach, uvedl to v pondělí Radiožurnál. Deza pochybení odmítá.

Podle chemičky šlo o běžný stav při zavádění nových technologií v naftalenovém provozu chemičky. „Nejednalo se o mimořádnou událost, která by měla zjevný dopad na životní prostředí nebo zdraví obyvatelstva ve spádové oblasti,“ uvedl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Zápach byl podle něj důsledkem přehřátí spalovny škodlivin a jejího krátkodobého vyřazení z provozu.

ČIŽP ověřuje, zda nemohly do ovzduší uniknout jedovaté látky, také zda chemička nepochybila při informování úřadů o události. „V rámci kontroly mimo jiné také prošetřujeme, jestli nemohlo dojít ze strany provozovatele k porušení ohlašovací povinnosti,“ uvedla mluvčí inspekce Radka Nastoupilová. Inspekce chemičku také prověřuje spolu s dalšími společnostmi z okolí kvůli loňské otravě řeky Bečvy. Původ otravy není ani po více než čtyřech měsících od ekologické havárie znám.