CHKO Krušné hory v roce 2026? To může být pozdě, varují aktivisté kvůli kácení

Lesy ČR totiž žádají o povolení kácení v lesích v přírodní rezervaci Vlčí důl na Teplicku a v přírodní památce Lomské údolí na Mostecku. Zdejší staré buky by tak mohly jít k zemi ještě před plánovaným vyhlášením CHKO v roce 2026.

„V obou případech se jedná o území chráněná primárně právě kvůli zachovalým lesům a dále vysoké biodiverzitě s výskytem mnoha vzácných a chráněných druhů, které jsou navázané právě na lesní porosty,“ říká Lukáš Hrábek, mluvčí Greenpeace ČR.

Dodává, že lokality Vlčí důl a Lomské údolí, kde chtějí Lesy ČR kácet, mají spadat do I. zóny, tedy nejpřísněji chráněného území CHKO.

„Lesy ČR odůvodňují kácení možným nebezpečím pádu stromů, plánované zásahy ale nijak nespecifikují. Není tak zřejmé, kolik stromů chtějí vykácet nebo kde,“ upozorňuje Hrábek a dodává, že se Lesy ČR podle svých vyjádření v žádostech o kácení nechtějí soustředit pouze na okolí značených cest, ale také na stromy nacházející se hlouběji v lesích s odkazem na možnost pohybu návštěvníků.

Greenpeace se obává, že povolení kácení bez specifikace může být zneužito a je nekontrolovatelné. Dále se ohrazuje proti odvážení dřeva z lokalit. Pokud mají být stromy pokácené z důvodu bezpečí návštěvníků, měly by podle Greenpeace zůstat v lese a neměly by být prodávány.

„Kácení kvůli bezpečnosti návštěvníků musí být co nejšetrnější k lokalitě i vyskytujícím se druhům. Je rozhodně potřeba dřevo nechávat na místě a upozornit návštěvníky, že vstupují na vysoce cenné území, kde mohou sledovat přírodní procesy a cenné druhy, ale musí dávat větší pozor a do lesů nevstupovat, když fouká silný vítr,“ vysvětluje expertka kampaně Greenpeace za záchranu starých lesů Nikol Krejčová.

Lesy ČR kromě kácení v Lomském údolí a Vlčím dole žádají také o povolení pokácet v dalších krušnohorských lesích více než 15 tisíc stromů, většinou buků. Významná část má být provedena kvůli takzvané obnově lesa, tedy kvůli jeho zmlazení. Organizace Greenpeace proto vyhlásila výzvu adresovanou vládě České republiky, v níž žádá co nejrychlejší vyhlášení CHKO Krušné hory.

Lesy ČR: Pravda je daleko střízlivější

S vyhlášením chráněné krajinné oblasti by se změnily právní podmínky a o povolení kácení by rozhodovala sama CHKO, porážení stromů by tak mohla zamítnout. Výzvu už podepsalo na 16 tisíc lidí. Vedle toho Greenpeace také shání prostředky na kampaň a osvětu, od 478 dárců už organizace vybrala téměř 355 tisíc korun.

Podle Greenpeace by měly Lesy ČR až do vyhlášení CHKO těžbu v krušnohorských lesích zastavit s výjimkou neodkladného havarijního kácení kvůli bezpečnosti návštěvníků.

„Pokud to nebude nutné, těžit se tam nebude. Greenpeace tradičně zkresluje informace a vyvolává tím strach a obavy, stejně jako v aktuální kampani o východním Krušnohoří. Pravda je ale daleko střízlivější,“ uvedla k tomu mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

„Lesy ČR v dubnu požádaly Krajský úřad Ústeckého kraje o vydání souhlasu s těžbou v přírodní rezervaci Vlčí důl a v přírodní památce Lomské údolí, ovšem pouze za mimořádných situací, při nichž jde o bezpečnost, tedy o zdraví, nebo dokonce o život a při nichž mohou vzniknout velké škody. Pokud takové situace nastanou, chceme být připravení na okamžitý zásah, protože oběma zmíněnými oblastmi vedou velmi navštěvované turistické stezky. Pokud to nebude nutné, těžit tam nebudeme,“ sdělila Jouklová.

V mimořádných případech, jako jsou například následky vichřice, podle ní ale nelze odhadnout objem těžby předem. „Proto jsme nežádali o konkrétní počet kubíků ani stromů. Část vytěženého dřeva ponecháme na místě a podpoříme tím biodiverzitu, část prodáme. Z výnosů pak financujeme například obnovu rašelinišť nebo opatření související s rozšířením populace tetřívka v Krušných horách i jinde,“ dodala Jouklová.

Území CHKO Krušné hory je navrženo ve velikosti zhruba 1 200 kilometrů čtverečních a bude největší chráněnou krajinou oblastí v České republice.

„Krušné hory jsou mimořádným fenoménem svou velikostí, historií a hlavně výjimečnou přírodou. A tu je potřeba chránit. Vyhlášení CHKO Krušné hory je krokem k zajištění udržitelné péče o tento výjimečný region,“ vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Chráněná krajinná oblast Krušné hory se potáhne od Kraslic na Sokolovsku až po Petrovice u Ústí nad Labem a bude se členit do čtyř zón podle stupně ochrany.