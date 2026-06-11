Ve čtvrtek bude v Česku nadále převládat chladnější a deštivé počasí. Meteorologové očekávají velkou oblačnost, místy přeháňky a ojediněle i bouřky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 14 a 18 stupni Celsia, na jihu Moravy mohou dosáhnout až 20 stupňů. Večer by mělo začít ubývat srážek i oblačnosti.
„Večer srážky většinou ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, na jihu Moravy až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.
V pátek přes den očekáváme na západě a jihozápadě Čech zataženo, postupně s občasným deštěm. Na ostatním území bude nejprve slunečno, lokálně s ranními mlhami, dopoledne bude od západu přibývat oblačnost a místy se vyskytnou přeháňky. Večer bude v Čechách déšť pravděpodobně četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 °C, na Moravě a ve Slezsku až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C, v Jeseníkách a Beskydech až 12 °C.
V sobotu bude zpočátku převažovat velká oblačnost s četnými přeháňkami. Odpoledne a večer budou srážky zvolna ustávat a oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, na jihu Moravy až 24 °C.
V neděli očekáváme polojasno až oblačno, přechodně až zataženo. Od severu se místy vyskytnou přeháňky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C, na jihu Moravy až 24 °C.
V pondělí čekáme polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě se místy, jinde výjimečně, vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C. Mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s večer zeslábne.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Očekáváme většinou polojasno, hlavně na severu a severovýchodě se v odpoledních hodinách ojediněle mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C, postupně 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C, postupně 23 až 28 °C.