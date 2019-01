Chlapci na gymnáziu v sukních? Podle Fialy z SPD perverzní genderová ideologie, ředitel se ohradil

PRAHA/BLANSKO Místopředseda SPD Radim Fiala zveřejnil ve středu na svém facebookovém účtu fotografii z letního projektu Gymnázia Blansko, v jehož rámci si někteří chlapci oblékli sukně a dívky typicky mužské oblečení. Označil ji za ukázku „perverzní genderové teorie“, která pronikla do českých škol. Ředitel gymnázia se proti slovům Fialy ohradil a upozornil na to, že snímek zcela vytrhl z kontextu - podle školy se studenti účastnili akce bojující humorem proti předsudkům.

V červnu loňského roku proběhla na gymnáziu v Blansku akce nazvaná Jinej neznamená špatnej: I muži mají právo nosit sukni. „Ukaž, že máš smysl pro humor a předsudky jsou ti cizí,“ stálo v článku na stránkách školy, který o uskutečněné události referoval. Projekt měl sloužit jako doplněk výuky sociologie v prvním ročníku, kde se mimo jiné probírá genderová problematika a rovnost pohlaví.

„Fungující tradiční rodina má ve společnosti rozhodně nejvýznamnější postavení, určitě nebylo záměrem akce tento fakt popřít,“ dodává autorka článku. Připomněla ovšem také například, že v minulosti vzbuzovaly pobouření ženy v kalhotách.

Fiala: Muž bude kojit a rodit

Ve středu 2. ledna, tedy o více než šest měsíců později, zveřejnil fotografii z akce na své facebookové stránce poslanec a místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. „Zvrácená genderová teorie pronikla už i do našich škol,“ napsal k příspěvku. „Dle této teorie by muži měli kojit a rodit děti, a ženy by měly dělat třeba hasiče a záchranáře v extrémních podmínkách.“ Podle Fialy v „pokrokových zemích“, například ve Švédsku, lidé kvůli zapojení žen do hasičských sborů umírají v plamenech. Školní akci označil za znásilňování dětí a slíbil obranu „normálních a racionálních standardů“.

Pod Fialovým příspěvkem se objevily také vulgární a nenávistné příspěvky na adresu studentů, potažmo učitelů a rodičů. „Bože, kde to má rodiče, do držky tomu dávat, až se poserou,“ reagovala kupříkladu jedna z uživatelek. Podle další by člověk, který akci vymyslel, měl být „zavřen na nejpřísněji střežené oddělení psychiatrie, aby už neškodil“.



Ředitel je šokován vulgaritou

Na internetových stránkách gymnázia se proti Fialovi následně ohradil ředitel školy Radek Petřík a upozornil na to, že poslanec použitou fotografii vytrhl z kontextu. „Jsem šokován agresivitou a vulgaritou diskuse, která se rozpoutala na FB profilu pana poslance. V ní jsou slovně napadáni naši studenti a je nám vyhrožováno dokonce fyzickou likvidací,“ napsal k tomu Petřík. Chce prý použít všech relevantních kroků ke zjednání nápravy.



Ředitel je i přesto údajně hrdý na své studenty, kteří odvážně čelí nenávisti. Fialovi vzkázal, aby se přichystal na další happening s názvem Jinej neznamená špatnej: Tvůj názor nás zajímá, pokud ho umíš slušně vyjádřit.



S Fialovým tvrzením, že podobné akce vedou k dehonestaci modelu tradiční rodiny, nesouhlasí. „Takové akce podporuji, protože si myslím, že ve svém výsledku díky respektu, diskusi a kritickému myšlení podporují např. model fungující tradiční rodiny daleko víc, než různé zákazy a příkazy, nadávky, netolerance a katastrofické scénáře, které se objevily na facebookovém profilu pana poslance,“ napsal.

Server iRozhlas.cz upozornil, že gymnáziu následně vyjádřil podporu vládní Odbor rovnosti žen a mužů. „Věřím, že tato iniciativa není projevem perverzní genderové teorie, ale snahou o prohloubení vzájemného porozumění a podporu rovnosti žen a mužů,“ uvedl jeho ředitel Radan Šafařík.