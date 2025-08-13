Student, který vyhrožoval vystřílením třídy a měl doma zbraně, půjde před soud

Autor: ,
  15:07aktualizováno  15:07
Státní zastupitelství podalo obžalobu na mladíka, který podle policie loni na podzim vyhrožoval svým spolužákům vystřílením třídy jedné ze škol v Praze 8. Soud má jeho případ projednat 10. září, uvedla ve středu Česká televize (ČT). Mladý muž je viněn z nebezpečného vyhrožování a schvalování trestného činu.
Fotogalerie1

Kriminalisté zadrželi osmnáctiletého muže, který vyhrožoval, že vystřílí jednu konkrétní třídu ve škole v Praze 8. Našly se u něj airsoftové zbraně i nože. (4. října 2024) | foto: Policie ČR

„Obžaloba je podána a na 10. září 2025 je nařízeno hlavní líčení,“ řekla ČT Daniela Smetanová z Městského státního zastupitelství v Praze.

Podle zjištění iDNES.cz se výhrůžky týkaly střední školy Trivis a Vyšší odborné školy prevence kriminality v Praze 8 Hovorčovické ulici.

Policie loni u studenta při domovní prohlídce našla airsoftové a vzduchové zbraně i nože. Osmnáctiletý mladík kromě vyhrůžek střelbou dával také podle kriminalistů veřejně najevo, že si chce pořídit zbrojní průkaz a opakovaně před svými spolužáky souhlasil s tragickou střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Údajně prohlašoval, že by to udělal stejně.

Před Vánocemi 2023 při střelbě v hlavní budově školy na Palachově náměstí přišlo o život 14 lidí - studentů i pedagogů, dalších 25 bylo zraněno. Pachatel, čtyřiadvacetiletý student fakulty, po činu spáchal sebevraždu.

Střelba na filozofické fakultě

Pietní místo, kam lidé přicházejí uctít oběti čtvrteční střelby na Filozofické fakultě, zapalovat svíčky a pokládat květiny. (22. prosince 2023)
Pietní místo, kam lidé přicházejí uctít oběti čtvrteční střelby na Filozofické fakultě, zapalovat svíčky a pokládat květiny. (22. prosince 2023)
Pietní místo za oběti střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, které vzniklo před Karolinem (22. prosince 2023)
Modlitba ze zesnulé a jejich pozůstalé v kostele Svatého Salvátora, modlitbu vedl český kněz Tomáš Halík. (22. prosince 2023)
222 fotografií

Několik hodin před střelbou na fakultě podle policie zavraždil v Hostouni na Kladensku svého otce a několik dní předtím muže a jeho dvouměsíční dceru v Klánovickém lese. Legálně vlastnil velké množství střelných zbraní.

21. prosince 2023

Vražedná střelba v Praze

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.