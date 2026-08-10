Městská policie přijala na své lince 156 oznámení, že mladý muž na šumperském autobusovém nádraží dostal záchvat.
„Strážníci zde nalezli mladistvého ležícího na boku, třásl se, zvracel a reagoval jen omezeně. Hlídka jej uložila do zotavovací polohy, kontrolovala jeho stav a přivolala zdravotnickou záchrannou službu,“ uvedla městská policie v neděli večer.
Strážníci od dalších teenagerů na místě zjistili, že chlapec předtím užil marihuanu a výrobek označený jako „Killer Shark / Tiburón Asesino“, který podle jejich vyjádření obsahoval THC. Krátce poté se jeho stav výrazně zhoršil.
„Zdravotníci si mladistvého převzali a převezli jej na dětské oddělení Nemocnice Šumperk, spolu s ním také použitý výrobek s psychoaktivní látkou,“ informovala městská policie.
Jelikož se případ týkal mladistvého a bylo také potřeba zjistit původ látky i další okolnosti, přijela na místo rovněž státní policie, která si případ přebrala k dalšímu šetření.
Podle strážníků se nejedná zdaleka o první záležitost, kdy užití podobných látek někomu způsobilo vážné zdravotní komplikace, protože jejich skutečné složení a účinky mohou být nepředvídatelné.
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30. března 2026