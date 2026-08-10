Třásl se a zvracel. Po experimentování s Killer Sharkem skončil chlapec v nemocnici

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  13:02aktualizováno  13:02
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Šumperští strážníci a záchranáři vyjížděli na pomoc chlapci, který dostal záchvat na autobusovém nádraží. Podle městské policie předtím užil marihuanu a výrobek, který měl obsahovat THC. (9. srpna 2026) | foto: Městská policie Šumperk

O chlapce v Šumperku, který se třásl, zvracel a příliš nevnímal okolí, se museli postarat členové městské policie a zdravotníci. Podle strážníků si mladistvý stav způsobil užitím výrobku s psychoaktivní látkou. Případ dál řeší státní policie.

Městská policie přijala na své lince 156 oznámení, že mladý muž na šumperském autobusovém nádraží dostal záchvat.

Šumperští strážníci vyjížděli na pomoc chlapci, který dostal záchvat na autobusovém nádraží. Podle jejich zjištění předtím užil marihuanu a výrobek, který měl obsahovat THC (na snímku). (9. srpna 2026)

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„Strážníci zde nalezli mladistvého ležícího na boku, třásl se, zvracel a reagoval jen omezeně. Hlídka jej uložila do zotavovací polohy, kontrolovala jeho stav a přivolala zdravotnickou záchrannou službu,“ uvedla městská policie v neděli večer.

Strážníci od dalších teenagerů na místě zjistili, že chlapec předtím užil marihuanu a výrobek označený jako „Killer Shark / Tiburón Asesino“, který podle jejich vyjádření obsahoval THC. Krátce poté se jeho stav výrazně zhoršil.

„Zdravotníci si mladistvého převzali a převezli jej na dětské oddělení Nemocnice Šumperk, spolu s ním také použitý výrobek s psychoaktivní látkou,“ informovala městská policie.

Jelikož se případ týkal mladistvého a bylo také potřeba zjistit původ látky i další okolnosti, přijela na místo rovněž státní policie, která si případ přebrala k dalšímu šetření.

Podle strážníků se nejedná zdaleka o první záležitost, kdy užití podobných látek někomu způsobilo vážné zdravotní komplikace, protože jejich skutečné složení a účinky mohou být nepředvídatelné.

30. března 2026
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