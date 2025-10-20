Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové měl chlapec z okna vypadnout před jedenáctou hodinou dopoledne. Proč se tak stalo, kriminalisté na místě vyšetřují. Další informace ale policie nesdělila.
„Bylo to dítě a i s ohledem na rodinu nemůžeme k události sdělit více,“ konstatovala Čírtková.
U gymnázia dopoledne zasahovala jak pozemní posádka záchranářů z Bystřice nad Pernštejnem, tak vrtulník z Jihlavy. „Bohužel, zranění chlapce nebyla slučitelná s životem. Zemřel na místě,“ uvedl mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček.
„Probíhá vyšetřování, k čemu vlastně došlo,“ potvrdil ředitel školy Libor Veselý. Ani on ale více informací podat nechtěl. Nesdělil ani to, z jaké výšky chlapec spadl. „Omlouvám se, mám tu jednání s psychology, pokládám telefon,“ ukončil rozhovor.