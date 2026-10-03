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Z letních teplot rovnou pod deštník. V který den nastane v Česku prudký zlom

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  10:54
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Babí léto v Česku

Babí léto v Česku | foto: Český hydrometeorologický ústav

Od čtvrtka skončí babí léto, přijde ochlazení.
Babí léto v Česku
Ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií
Slunečné dny a nadprůměrné teploty dostaly jasné datum skoro nevratného konce. Příjemné babí léto sice vydrží ještě do poloviny příštího týdne, pak ale přijde nekompromisní meteorologický zlom. Nastane čas pro deštníky a bundy – ze dne na den spláchne republiku vlna trvalého deště a rtuť teploměru předvede prudký sešup dolů.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se od čtvrtka začne ochlazovat a na většině území také zaprší. O volebním víkendu by mělo být mezi 11 až 16 stupni Celsia.

Sobotní ráno bylo na některých místech už poměrně chladné a mlhavé. Teploty byly ojediněle i kolem tří stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na Šumavě, Kvilda-Perla měla téměř minus čtyři stupně. Mlhy se vyskytovaly zejména na západě a severozápadě Čech.

„Ty se ale postupně rozpustí, i když někde to může trvat až do poledních hodin,“ podotkli meteorologové.

Nejvyšší teploty dnes odpoledne vystoupají až na 24 stupňů Celsia a podobné to bude i v dalších dnech. „Ve čtvrtek už se charakter počasí zásadně změní. Většina dní do té doby bude ale ještě slunečná a nadprůměrně teplá,“ uvedl ČHMÚ.

Ve čtvrtek by se mělo zatáhnout a na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky. Postupně jich bude sice ubývat, ale také se bude ochlazovat. O příštím víkendu už by se teplotní maxima měla pohybovat jen mezi 11 až 16 stupni Celsia.

Srážky letos v Česku chybí. Letošní rok je zatím třetí nejsušší od roku 1961, méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. „Od začátku roku chybí na našem území v průměru oproti normálu 1991 až 2020 přibližně 150 milimetrů srážek, tedy asi 150 litrů vody na každý metr čtvereční,“ uvedl v pátek ČHMÚ.

Srážkový deficit evidují meteorologové na celém území ČR, a to i v oblastech, kde srážek obvykle zaznamenávají nejvíce. Z hor je na tom podle nich nejhůře Šumava, kde letos spadlo pouze 60 až 70 procent obvyklého množství srážek.

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