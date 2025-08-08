Po deštivých týdnech rázná změna. Je tu tropický den

Zapomeňte na předchozí dny a týdny, teploty budou v pátek po delší době opět výrazně letní. Přímo tropické. Meteorologové uvedli, že odpoledne bude až 31 stupňů Celsia, nejvíce na jižní Moravě.

Teplotní maxima. (sobota 9. srpna 2025) | foto: X: ČHMÚ

„Po více než dvou týdnech se dnes dočkáme tropického dne,“ hlásí od rána meteorologové na sociální síti X.

Teploty stoupnou nejčastěji na 27 až 31 stupňů, nejtepleji bude v nížinách na jižní Moravě.

Ještě větší vedro čekejme v sobotu, kdy budou maxima mezi 29 a 33 stupni Celsia.

Stejné teploty (na Moravě i 33 stupňů) čekají meteorologové ještě v neděli. Vzápětí ale od severozápadu přejde přes Česko studená fronta.

„Ta sice bude srážkově poměrně nevýrazná, případné přeháňky a bouřky čekáme jen ojediněle a pravděpodobněji na jihu a východě republiky,“ dodal ČHMÚ.

V pondělí by pak podle týdenní předpovědi měly teploty stoupnout až k 28 stupňům.

