Rekord byl překonán například v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku, kde bylo minus 24,3 stupně Celsia. Dosavadní minimální teplota pro tento den měla hodnotu minus 20,3 stupně Celsia a byla z roku 2003.
V Temelíně na Českobudějovicku naměřili minus 13,9 stupně Celsia, čímž bylo o půl stupně překonáno dosavadní minimum taktéž z roku 2003. V Peci pod Sněžkou na Trutnovsku zaznamenali minus 19,1 stupně, což bylo zhruba o tři stupně méně než dosavadní minimum z roku 1967.
Celkově evidovali meteorologové rekordy na více stanicích, některé stanice ale teploty měří méně než 30 let. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bylo nejchladněji s teplotami kolem minus 25 stupňů hlavně v horských polohách jižních Čech a také na severu a severozápadě Čech.