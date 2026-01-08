Mrazový rekord. Česko zažilo nejchladnější noc zimy, stanice hlásí teplotní minima

  10:59
Noc na čtvrtek zaznamenala rekord – byla zatím nejchladnější nocí této zimy. Průměr minimálních teplot u stanic ležících do 600 metrů n. m. se pohyboval kolem minus 12,5 stupně Celsia. Na šesti stanicích měřících déle než 30 let bylo překonáno dosavadní teplotní minimum. Nejchladněji bylo u šumavské Kvildy na Prachaticku, kde meteorologové naměřili minus 29,6 stupně, tam ale rekord nepadl.
Mrazivé počasí v Praze (6. ledna 2026)

Mrazivé počasí v Praze (6. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Mrazivé počasí v Praze (6. ledna 2026)
Mrazivé počasí v Praze (4. ledna 2026)
Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)
Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)
Rekord byl překonán například v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku, kde bylo minus 24,3 stupně Celsia. Dosavadní minimální teplota pro tento den měla hodnotu minus 20,3 stupně Celsia a byla z roku 2003.

V Temelíně na Českobudějovicku naměřili minus 13,9 stupně Celsia, čímž bylo o půl stupně překonáno dosavadní minimum taktéž z roku 2003. V Peci pod Sněžkou na Trutnovsku zaznamenali minus 19,1 stupně, což bylo zhruba o tři stupně méně než dosavadní minimum z roku 1967.

Celkově evidovali meteorologové rekordy na více stanicích, některé stanice ale teploty měří méně než 30 let. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bylo nejchladněji s teplotami kolem minus 25 stupňů hlavně v horských polohách jižních Čech a také na severu a severozápadě Čech.

