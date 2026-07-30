V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

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Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026) | foto: Bičiště OndřejMAFRA

Předpověď proudění teplého vzduchu v Evropě na pátek 31. července 2026
Mapa s předpovědí teplot v Česku v sobotu 1. srpna 2026
V sobotu by mělo na části území mírně zapršet.
Mapa s předpovědí teplot v Česku v neděli 2. srpna 2026
65 fotografií
Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou pohybovat kolem 37 °C, na severu Čech kolem 34 °C, v sobotu díky přechodu studené fronty hlavně v Čechách vedro poleví.

V sobotu bude převažovat oblačno a na většině území se dočkáme srážek. „Bude se jednat o přeháňky nebo bouřky, které mohou být i silné, to však budeme upřesňovat během zítřka. V neděli by se měly přeháňky a bouřky vyskytovat už jen ojediněle a převládat bude polojasno,“ uvedli meteorologové.

Ochlazení, které slibují, však mnozí Češi ani nepostřehnou. V sobotu mají nejvyšší odpolední teploty dosáhnout 29 až 34 °C. Jen na severu a západě Čech za zastaví pod třicítkou, udrží se kolem 27 °C. Zato na jihu a jihovýchodě Moravy si od vedra neodpočinou, teploty tam odpoledne ve stínu ukážou 36 °C.

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
Předpověď proudění teplého vzduchu v Evropě na pátek 31. července 2026
Mapa s předpovědí teplot v Česku v sobotu 1. srpna 2026
V sobotu by mělo na části území mírně zapršet.
65 fotografií

„Kvůli stále tropickým nocím a vyšší vlhkosti vzduchu zesílí zátěž teplem na jihu Moravy na extrémní stupeň,“ varují meteorologové.

Na neděli slibují teploty nižší zhruba o dva stupně a také chladnější ráno s teplotami kolem 17 °C. Tropické noci ale na jihu Moravy stále zůstanou.

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Jaké bude počasí o víkendu?

V sobotu bude převážně oblačno, na východě v noci a ráno, v severozápadní polovině Čech pak později odpoledne a večer většinou malá oblačnost. Od severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přeháňky, místy bouřky, ojediněle i silné.

Noc bude na mnoha místech tropická, teploty se budou pohybovat mezi 24 až 19 stupni, na západě, na severu a místy i na jihu Čech spadnou na 17 °C.

Nejvyšší denní teploty dosáhnou 29 až 34 stupňů, na severu a západě Čech kolem 27 °C, na jihu a jihovýchodě Moravy až 36 °C.

Graf s předpovědí teplot v Česku do příštího pátku 7. srpna 2026

Na neděli meteorologové slibují méně srážek a o něco nižší teploty. Bude převážně polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky.

Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C, na jihu Moravy kolem 20 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 °C, na jihu Moravy až 34 °C.

V pondělí by se mohly při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Jinak bude jasno až polojasno s teplotami od 34 do 39 °C, na severu a západě Čech kolem 33 °C.

Teploty atakující čtyřicítku vydrží i v úterý, kdy bude opět polojasno až jasno. Od západu přechodně až oblačno a zejména v Čechách se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 °C, odpoledne pak 34 až 39, na západě Čech kolem 32 °C.

Od středy do pátku bude polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky. V závěru období bude od západu přibývat oblačnosti i srážek.

Nejnižší noční teploty 22 až 17 °C, na jihu Moravy zpočátku 24 až 21 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 33 °C, na jihu a jihovýchodě Moravy až 35 °C.

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Témata: Česko, bouřka, Morava

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