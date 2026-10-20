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Východ Česka zasáhne silný vítr, nárazy budou až 90 kilometrů za hodinu

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  11:54aktualizováno  11:54
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Inverzní počasí na Šumavě. (7. listopadu 2025)

Inverzní počasí na Šumavě. (7. listopadu 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

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Meteorologové varují před silným větrem, který zasáhne část Moravy a Slezska. Výstraha platí od dnešního večera do středečního večera, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Vítr může na horách v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů v hodině, což je síla vichru.

Výstrahu vydali meteorologové pro Moravskoslezský a část Olomouckého kraje. Foukat bude také na jihu Moravy, zejména v oblasti Veselí nad Moravou a Uherského Brodu. Silný jihovýchodní vítr bude nejčastěji dosahovat rychlosti mezi 55 a 70 kilometry v hodině.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapyRychlost větru - 10 m nad zemí, 20.10.2026 11:00 (SELČ), © Ventusky.com

Český hydrometeorologický ústav varuje, že vichr může způsobit komplikace v energetice, lesním hospodářství a v dopravě. Hrozí úrazy uvolněnými předměty a zlomenými větvemi. Lidé by měli zajistit okna a dveře, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty, stany nebo skleníky. Při pohybu venku a při řízení vozidel je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Meteorologové nedoporučují túry v hřebenových partiích hor.

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