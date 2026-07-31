ČHMÚ vydal výstrahu s extrémním stupněm nebezpečí před teplem

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  23:05
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Míst k opláchnutí nebo napití najdou lidé v centru Brna přehršel. Na snímku...

Míst k opláchnutí nebo napití najdou lidé v centru Brna přehršel. Na snímku pítko na náměstí Svobody. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

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Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydali v pátek po desáté hodině večerní výstrahu označenou červenou barvu. V praxi to znamená extrémní stupeň nebezpečí. Výstraha je platná pro řadu měst v Jihomoravském kraji a pro Uherské Hradiště ve Zlínském kraji.

Výstraha varující před extrémní zátěží teplem platí od pátečních 22:14 do začátku neděle.

„Očekáváme extrémní zátěž teplem. Vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Vysoká zátěž zdravotnického systému (prakticky všech složek) a sociálních služeb (zejména péče o seniory a dlouhodobě nemocné),“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.

Upozornili rovněž na výrazný pokles výkonnosti pracujících s výrazným zvýšením rizika pracovních úrazů nebo onemocnění, zejména u venkovních profesí nebo prací v dusném uzavřeném prostředí.

Doporučení odborníků je vyhýbat se pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě a přísně dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, a to včetně doplňování minerálů. Lidé by se rovněž měli vyhýbat vyšší fyzické či psychické zátěži a větrat jen v chladnější části dne.

Důležité je také nastavit klimatizace v místnostech nebo autech tak, aby nebyl organismus vystaven příliš velkému tepelnému šoku. „To znamená rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl přesahovat 5 až 8 °C,“ konstatují zástupci ČHMÚ.

Výstraha platí pro Jihomoravský kraj, konkrétně jde o tato města – Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Veselí nad Moravou, Znojmo, Židlochovice. A také pro Uherské Hradiště ve Zlínském kraji.

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