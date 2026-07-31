Meteorologové očekávají první bouřky v pátek později odpoledne a k večeru hlavně v oblasti přibližně od Karlovarského kraje přes Ústecký kraj směrem do východních Čech. Ve večerních hodinách pak z Bavorska pravděpodobně dorazí na západ a jihozápad Čech rozsáhlejší bouřkový systém.
Nebezpečným projevem bouřek budou silné nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině, které se mohou projevit i daleko od nich, upozornili meteorologové.
Kvůli vedru se rozšířilo také riziko požárů, nově tak platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech. Na jihu Moravy a v Plzeňském kraji zůstává velmi vysoké.
Česko se nyní potýká s vlnou mimořádně horkého počasí. Páteční odpolední teploty podle ČHMÚ vystoupí na 35 až 39 stupňů a není vyloučeno, že by se podobně jako ve čtvrtek mohly někde dostat i k 40 stupňům. Na severu Čech bude vedro o něco menší.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
O víkendu by teploty měly podle předpovědi mírně klesnout, přesto budou na mnoha místech stále tropické. Ve východní polovině Moravy a Slezska bude dál 31 až 36 stupňů.
„Na západě a severozápadě Čech se tepelná zátěž sníží, ale jinde bude tepelná zátěž zůstávat i nadále vysoká, na Moravě až velmi vysoká. Na jižní Moravě vzhledem ke dlouhému období trvání vlny veder bude celková tepelná zátěž extrémní,“ uvedli meteorologové. Doplnili, že od pondělí se bude opět oteplovat a tepelná zátěž opět poroste.