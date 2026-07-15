Na okraji Prahy hoří zemědělský objekt, z Cholupic stoupají oblaka kouře

„Plamenné hoření dostáváme pod kontrolu. Nasazujeme dron, který monitoruje nejen zasaženou budovu, ale také okolní objekty a porosty. Velitel zásahu zřídil štáb. Hasíme i pomocí výškové techniky,“ uvedli hasiči před 17. hodinou na síti X.
„V současné době je na místě třicet kusů techniky a jsou povolány další posily, zejména výšková technika a velkokapacitní cisterny. Kromě hasičského sboru Prahy spolupracujeme s jednotkami dobrovolných hasičů a jednotkou hasičů správy železnic,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.
Na místo hasiči povolali velkokapacitní čerpadlo Somati, aby zajistilo dodávku vody na požářiště z nedaleké vodní plochy.
Na pomoc hasičům přispěchala i záchranná služba. „My na místě máme posádku záchranářů, máme tam inspektora i evakuační speciál EVA,“ potvrdil pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. „Aktuálně zatím nemám informace, že by došlo k jakémukoliv zranění. V současné době tam působíme v rámci asistence při hašení toho požáru,“ doplnil Kirs s tím, že jde o preventivní přítomnost.
„Vyhlásili jsme druhý stupeň poplachu, rozsah požáru je 50 krát 5 metrů,“ sdělil Rotschedl krátce po začátku zásahu.
„Jedná se o hospodářskou budovu, starý špýchar, který je plný sena nebo podobného materiálu,“ upřesnil pro iDNES.cz Rotschedl. Později dodal, že se jedná o budovu ve vlastnictví akciové společnosti DSS.
Hasiči rozlišují čtyři poplachové stupně. Zatímco nejzávažnější čtvrtý se vyhlašuje pouze při zcela mimořádných událostech, aktuální druhý stupeň znamená, že na místě zasahuje do deseti hasičských jednotek.
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