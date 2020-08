Chorvatsko by se nemuselo zařadit na rizikový seznam, míní Rážová. Po návratu nejsou nutné ani testy

Praha Chorvatsko by se nejspíš nemuselo ani po 7. září po aktuálním vyhodnocení zařadit na seznam nebezpečných zemí s vysokým rizikem koronavirové nákazy. Situace v přímořském státu je obdobná jako v Česku. V pořadu Otázky Václava Moravce to řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová. V Chorvatsku je nyní podle odhadů nejméně 60 000 turistů z ČR. Testy na koronavirus po návratu mít nemusí.

„Nemám křišťálovou kouli. Ale jak sleduji data, tak si myslím, že spíše ne,“ řekla k případnému zařazení Chorvatska na seznam nebezpečných států Rážová. Řekla, že by se k tomuto kroku úplně nepřikláněla. Dodala, že situace v Česku a Chorvatsku je podobná. „Je vidět, že máme vyšší výskyt, ale trend je srovnatelný... To riziko nákazy je prakticky obdobné tady a v Chorvatsku,“ uvedla hlavní hygienička.



Podle údajů ministerstva zdravotnictví v období od 20. do 27. července testy potvrdily koronavirus u 31 lidí, kteří si nákazu pravděpodobně přivezli z Chorvatska. „Nejvíce těch, kteří se vracejí a jdou na testy a jsou pozitivní, jsou účastníci aktivit typu popíjení alkoholu z jedné lahve, když to přeženu,“ dodala Rážová. Podotkla, že covid-19 se vyskytuje v Chorvatsku hlavně ve dvou oblastech a v přímořských místech se zavedla povinnost nosit roušky v obchodech, hromadné dopravě či restauracích.

Hygienici doporučují vyhýbat se v Chorvatsku místům s vyšším počtem lidí, barům a nočním podnikům. Radí dodržovat dvoumetrové odstupy a používat roušku. Lidé by si často měli mýt ruce. Po návratu do Česka by měli dva týdny sledovat svůj zdravotní stav, nechodit na hromadné akce a nosit roušky. Měli by také zvážit návštěvu domovů pro seniory. Pokud by se u nich objevily příznaky, měli by zavolat svému praktickému lékaři.

Česko mělo za uplynulý týden celkem 2225 nových případů nákazy. Na 100 000 obyvatel tak připadá 20,8 nově nakažených. V Chorvatsku přibylo 1955 lidí s koronavirem, což je 48,2 případu na 100 000 obyvatel.