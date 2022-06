Padne brzy čekání na chorvatských hranicích? Češi si jako prioritu šéfování EU určili pomoc Záhřebu do Schengenu

Začlenění země u Jadranu do Schengenu je jednou z priorit českého předsednictví EU, jež startuje už příští pátek. „Vstup Chorvatska do Schengenu podporujeme, a pokud to bude možné, chceme to dotáhnout za našeho předsednictví,“ řekl serveru Lidovky.cz Tomáš Pojar, náměstek ministra pro evropské záležitosti a poradce premiéra.

Byť Brusel signalizoval Záhřebu zelenou, umetenou cestu Chorvaté ještě zcela nemají. Klopýtají zejména na požadavku sousedního Slovinska, s nímž se od roku 1991 přou o námořní hranici v Piranském zálivu.