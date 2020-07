Chorvatsko není rizikové. Tamní epidemiologická situace je podobná té v Česku, míní Vojtěch

Praha Dosud nelze mluvit o tom, že by čeští turisté, kteří se vracejí z letní dovolené od moře, masivně importovali do Česka onemocnění covid-19, říká pro server Lidovky.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Lidovky.cz: Na konci minulého týdne jste uvedl, že už si první Češi přivezli nákazu koronavirem z letní dovolené v cizině. Kolik případů jste do pondělního podvečera evidovali?

Jsou to jednotky případů, zatím jich evidujeme přes deset. Jde o Čechy, kteří byli pozitivně testováni na koronavirus a předtím pobývali někde v zahraničí. V tomto směru zatím nejde o žádné statisticky významné číslo, které by ovlivnilo epidemiologickou situaci v Česku. Nejsme na tom jako v březnu, kdy k nám Češi významně importovali covid-19 ze zahraničí, když se vraceli ze zimní dovolené zejména v Itálii. V takto závažné situaci určitě nejsme.

Lidovky.cz: Ze kterých zemí se teď nakažení Češi vrátili?

Evidujeme třeba dva případy z Chorvatska, tři ze Slovenska, po jednom případu ze Španělska, Portugalska či Maďarska. Nevíme však, zda šlo o turisty na dovolené, nebo o lidi, kteří vycestovali do zmíněných zemí za jiným účelem. To nejsme vždy schopní odlišit. Většinou jde o jeden případ nakaženého Čecha z jednotlivé země. Z toho lze usoudit, že povětšinou nešlo o rodinné dovolené. Zatím nemůžeme mluvit o tom, že by si naši turisté, kteří vyrážejí na letní dovolenou k moři, přiváželi nazpět koronavirus a masivně tak do Česka importovali covid. Spíše jde o Čechy, kteří byli v konkrétní zemi za jiným účelem, než je dovolená. Nejedná se o nic dramatického, co by muselo občany České republiky nějak zásadně znervózňovat.

Lidovky.cz: Za jakým účelem tedy Češi do zemí nejčastěji vycestovali?

Může jít třeba o jednotlivce, kteří do dané země jeli na služební cestu, protože máme-li jednoho nakaženého ze Španělska, předpokládám, že tam nebyl na dovolené s rodinou. Jsou to kupříkladu lidé, kteří vycestovali do ciziny za prací. V některých případech může jít i o studenty, nejde primárně o turisty, kteří jeli k moři.

Lidovky.cz: Od kdy případy Čechů nakažených v cizině registrujete?

Evidujeme je od začátku července.

Lidovky.cz: Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek včera hovořil i o tom, že si Češi přivezli nákazu ze Švédska a z Británie.

Ano, to je pravda. Států, odkud si Češi v poslední době přivezli koronavirus, je dosud jedenáct, mezi ně patří i Švédsko a Británie. Jak říkám, z každého státu jde o jeden až dva případy Čechů. Například u Švédska jsou Češi povinni při návratu do země podstoupit test na koronavirus, případně nastoupit do karantény. Díky tomu jsme na nákazu ze Švédska přišli.

Lidovky.cz: V případě dvou nakažených Čechů, kteří se vrátili z Chorvatska, však šlo o turisty a na Jadran jeli na letní dovolenou.

Ano, šlo o dva turisty, kteří byli v zemi na letní dovolené. Ale jedná se spíše o výjimku. Je potřeba si uvědomit, že se v zemi ani nemuseli nakazit, protože by byla riziková z hlediska epidemiologické situace, ale proto, že do Chorvatska jezdí i turisté z jiných zemí. V rámci hromadných akcí může dojít k přenosu viru. Nemůžeme říci, že Chorvatsko jako takové je z hlediska covidu nebezpečná země. Případů by muselo být více, což dosud není. Bavíme se o dvou případech a znovu opakuji – Češi se v Chorvatsku mohli nakazit od jiných zahraničních turistů, ne od Chorvatů. Jde o riziko, které může být i v jiných zemích, kde se v létě pohybuje velké množství cestovatelů, často z celé Evropy.

Lidovky.cz: Víte, odkud v Chorvatsku se dva zmínění nakažení Češi vraceli?

Od moře.

Lidovky.cz: Kdy přijeli zpět do Česka?

Myslím si, že někdy v minulém týdnu.

Lidovky.cz: Nově nakažených v Chorvatsku přibývá, tamní vláda znovu zavedla povinné roušky v obchodech a podobně. Doporučil byste jako ministr zdravotnictví Čechům do země jet?

Pravdou je, že čísla nakažených v zemi jsou v poslední době vyšší, než byla třeba před měsícem. Míra nákazy tam roste. Navzdory tomu nemůžeme Chorvatsko označit za nebezpečnou či rizikovou zemi pro české turisty. Koncentrace nových případů je spíše ve vnitrozemí, případně kolem hlavního města Záhřebu, a ne tolik v přímořských letoviscích, kam Češi jezdí. Turistické destinace v Chorvatsku nejsou významně zasaženy. Nákaza roste hlavně v lokálních ohniscích, kde se turisté nevyskytují. Mají tam podobná ohniska, jaká my máme třeba na Karvinsku, kam turisté nejezdí. Tamní epidemiologickou situaci zatím můžeme přirovnat k té v Česku.

Lidovky.cz: Jak by se Češi na dovolených měli chovat, aby nákaze předcházeli?

Je nutné, aby každý byl neustále obezřetný. Češi by se měli vyhýbat místům s vyšší koncentrací osob, zejména hromadným akcím ve vnitřních prostorách, jako jsou kluby a podobně. Tam se nachází značné množství turistů z různých zemí a to je rizikové. Obecně by lidé měli dodržovat základní hygienická pravidla, jako je dezinfekce rukou a podobně. Myslím si však, že na to by měli být Češi navyknutí, ať už jsou kdekoliv.

Lidovky.cz: Jaký je zdravotní stav Čechů, kteří se aktuálně nakazili v zahraničí?

Určitě mezi nimi není nikdo, kdo by byl ve vážném stavu, mají lehké příznaky nemoci.

Nákaza covidem dovezená Čechy z jiných zemí (v období od 1. do 10. července) Slovensko 3 Chorvatsko 2 Švédsko 2 USA 2 Španělsko 1 Velká Británie 1 Maďarsko 1 Peru 1 Portugalsko 1 Srbsko 1 Rusko 1 Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Lidovky.cz: Podařilo se už hygienikům vytrasovat většinu jejich rizikových kontaktů?

Určitě na tom hygienici intenzivně pracují a dosud neregistrujeme žádný zásadní problém při trasování. Epidemiologové sledují cestovatelskou anamnézu Čechů jako při běžném epidemiologickém šetření a trasují jejich rizikové kontakty. Nedochází k žádnému masivnímu šíření nemoci.

Lidovky.cz: Kromě Chorvatska jste v souvislosti s rizikem možné koronavirové nákazy o víkendu mluvil také o Bulharsku a Řecku. Proč zrovna o těchto zemích?

Šlo spíše o upozornění, aby byli Češi v daných státech více obezřetní, jak jsem již říkal – aby se vyhýbali hromadným akcím a podobně. Zejména v případě Bulharska se čísla nově nakažených v posledních dnech zvýšila. Na tuto zemi si musíme dát pozor, Bulharsko eviduje nárůsty případů, proto tamní situaci pečlivě sledujeme. Míra nákazy v zemích je dynamická a vyvíjí se, i proto máme na stránkách ministerstva zdravotnictví cestovatelkou mapu, takzvaný semafor, který podle barev rozděluje evropské země z hlediska rizika covidové nákazy. Semafor aktualizujeme na týdenní bázi a snažíme se vycházet z aktuálních informací.

Lidovky.cz: Z Řecka ani z Bulharska se však dosud žádní nakažení Češi v poslední době nevrátili.

Ano, takové případy v tuto chvíli neregistrujeme. Spíše mi šlo o to, že země jsou rovněž oblíbené dovolenkové destinace pro české turisty. Nákaza v Bulharsku roste, proto by si tam Češi měli dávat pozor. Nicméně koronavirus tady prostě je a člověk se může nakazit kdekoliv ve světě.

Lidovky.cz: Celý svět prahne po účinné vakcíně proti koronaviru. Řada států si ji proto předplácí, aby si očkovací látku pojistily. Například Německo, Itálie, Francie a Nizozemsko si od farmaceutické firmy AstraZeneca objednaly v úhrnu minimálně 300 milionů dávek. Česko vyčkává a vakcínu si nepředplatilo. Proč? Neobáváte se, že na nás očkovací látka zprvu nezbude?

Ne, toho se nebojím. Jsme velmi aktivní v několika rovinách. Evropská unie a Evropská komise plánuje nakupovat vakcínu centrálně pro členské státy Unie a Česko je do přípravy centrálního nákupu zapojeno. Máme tam i svého odborníka – Romana Chlíbka z České vakcinologické společnosti, je součástí komise, která se věnuje tomuto tématu.

Takže máme informace z první ruky. Určitě z toho budeme v budoucnu profitovat. A kvůli zmíněnému projektu Německa, Itálie, Francie a Nizozemska jsem v kontaktu s německým spolkovým ministrem zdravotnictví Jensem Spahnem. Jsem s ním domluvený, že Česká republika bude součástí projektu, bude-li mít AstraZeneca k dispozici vakcínu. Důležité je, že jsme součástí vyjednávání, máme potřebné informace a jsme připraveni na tom participovat.