„Ke zranění ženy došlo při přestřelce s útočníkem krátce po té, co byl jeden z policistů postřelen palbou přes zavřené dveře, a policisté proto střelbu opětovali,“ uvedla policie na síti X, s tím, že kulka mohla pocházet z policejní zbraně.
Tragédii v Chřibské policie kvalifikovala jako zvlášť závažný zločin vraždy. „Prověřováním všech okolností se nyní zabývá tým krajských kriminalistů,“ informovala policie bez dalších podrobností.
Také přesný motiv útočníka vyšetřovatelé zjišťují. Pravděpodobně ho k útoku vedly vztahové problémy, uvedl krajský ředitel policie Zbyněk Dvořák. „Jsme na začátku, nemohu motiv ozřejmit,“ uvedl krajský policejní ředitel.
Ve městě se mezi místními spekuluje o tom, že útočník byl synem zaměstnankyně úřadu a měl problémy s drogami. K osobě pachatele se policie zatím odmítla vyjádřit. V době útoku měl u sebe dvě pistole a pušku. Mluvčí policie Veronika Hyšplerová řekla, že policie zahájila úkony trestního řízení ve věci pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně. U sebe jich měl několik.
Policie v noci ukončila ohledávání městského úřadu. Dnes se vyšetřovatelé na místo vracet nebudou. Práci jim zkomplikoval vánoční strom před úřadem, který vlivem silného větru spadl na policejní auto. S jeho odstraněním pomohla profesionální jednotka ze sousední České Kamenice.
Do malého, turisty oblíbeného městečka s asi 1 300 obyvateli se v pondělí sjeli policisté, záchranáři i hasiči. Zasahoval také vrtulník letecké záchranné služby. Policie střed města zcela uzavřela. Hasiči spolupracovali s policií.
K úřadu přijelo také devět interventů z týmu posttraumatické péče včetně psycholožky hasičského sboru. „Poskytli 20 intervencí a konzultací občanům Chřibské,“ informovali hasiči na Facebooku. Policie zřídila krizovou linku, jejíž činnost v pondělí večer ukončila. Obrátilo se na ni asi 30 volajících. Nadále se lidé jakkoli zasaženi útokem či s podněty pro vyšetřovatele mohou obracet na linku 158.
Městský úřad zůstává uzavřený. „O tom, kdy pro vás budeme nadále úřadovat, vás budeme informovat,“ stojí na webu města.