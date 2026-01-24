Další ostraha i školení. Radnice po střelbě v Chřibské posilují bezpečnost úřadů

Po pondělním útoku ozbrojeného muže v obecním úřadu v Chřibské, který zastřelil jednoho ze zaměstnanců, začala většina pražských radnic přemýšlet o bezpečnosti svých úředníků. Ačkoliv magistrát uspořádá pro městské části školení podle policejních podkladů, každý úřad musí postupuje individuálně na základě vlastních možností.
Bezpečnostní opatření jako první zavedla Praha 14, která začala prověřovat identitu návštěvníků úřadu. „Šlo o bezprostřední reakci na událost ve Chřibské. Opatření byla dočasná, preventivní a spočívala v častějších identifikacích návštěvníků. Po středečním vyhodnocení situace již žádná specifická bezpečnostní opatření neplatí,“ obeznámila redakci mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.

Přístup Prahy 14 odmítla následovat Praha 5. „Nemáme v plánu přistupovat k tak závažnému omezení volného vstupu do budov pro občany, jak k tomu přistoupila Praha 14,“ okomentoval Pavel Šimko z odboru kanceláře tajemníka a oddělení vnitřní bezpečnosti Prahy 5.

Bezpečnostní standardy v budově úřadu zvyšují podle jeho slov dlouhodobě a přijatelným způsobem jak pro občany, tak pro zaměstnance. Jde například o systém kontroly vstupů nebo poplachový zabezpečovací a tísňový systém.

Proškolit se na magistrát půjdou zaměstnanci úřadu osmé městské části, byť sedí v dobře zabezpečené budově. Podle mluvčího Martina Šalka ponechali opatření z doby covidu, což se nyní dá využít i k ochraně proti aktivnímu střelci.

„Občan se objedná telefonicky a úředník si ho na recepci vyzvedne,“ řekl Šalek. Podle jeho slov se již dlouhodobě nikdo po úřadu volně nepotuluje.

Posílená ostraha

O zaměstnance ostrahy navíc má nově Praha 6 a chystá se modernizovat systém zavírání dveří a také pořídit nový kamerový systém. „Vyzvali jsme rovněž zaměstnance, aby byli obezřetní a všímali si dění kolem sebe,“ sdělil mluvčí Marek Zeman.

I v Praze 10 mají podle slov mluvčího radnice Jána Bruna Troppa již nastavenou bezpečnost odpovídajícím způsobem. Vybraní zaměstnanci úřadu absolvovali odborná školení zaměřená na krizovou komunikaci, chování a obranu v krizové situaci, zvládání mimořádných situací a osobní bezpečnost.

Co dělat při útoku aktivního střelce

● UTÍKEJ
Utíkejte klidně bez věcí, pomozte s útěkem i druhým. Uvědomte ostatní před vstupem do nebezpečné zóny a z bezpečí volejte policii na lince 158.

● SCHOVEJ SE
Pokud nemůže utéct, je potřeba najít místo, kam se dá schovat. Zamkněte nebo zablokujte dveře. Schovejte se za pevné předměty. Přepněte si telefon do tichého režimu a zůstaňte potichu.
Pokud to situace dovolí, volejte na linku 158, lze i zaslat SMS. Nejdůležitější zprávou je, kde jste a co se děje.

● BOJUJ
Pokud je váš život v přímém ohrožení, bojujte. Snažte se střelce zneškodnit. Jakkoliv, rychle, násilně.

„Součástí jejich role bylo i následné předávání získaných poznatků a doporučení dalším zaměstnancům z jednotlivých pracovišť,“ sdělil Tropp. „Událost ve Chřibské vnímáme jako velmi vážnou a lidsky tragickou. Naším cílem je zachovat otevřenost úřadu, ale zároveň zajistit maximální možnou míru bezpečí v rámci zákonných a praktických možností,“ dodal.

Praha 17 prověří nastavení ochrany měkkých cílů na pracovištích úřadu a vyhodnotí, zda je vhodné doplnit preventivní opatření. „Pokud to bude dávat smysl, zavedeme konkrétní kroky tak, aby zvýšily bezpečí, ale zároveň co nejméně zatěžovaly občany při vyřizování jejich agendy,“ předeslal PR manažer Prahy 17 Jiří Holub.

Zaměstnance proškolí také v druhé městské části. „Zopakujeme cvičení Aktivní střelec, které jsme už v minulosti pořádali,“ uvedla mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.

Žádná nová vylepšení nechystají v úřadu Prahy 7. „Veřejné prostory na radnici monitoruje kamerový systém, je přítomna ostraha a exponovaná pracoviště, jako je sociální odbor, kam docházejí i náročnější klienti, jsou vybavena systémem varování v případě nebezpečí,“ vyjmenoval mluvčí sedmé městské části Martin Vokuš.

Nic nového nepodnikne ani starosta Prahy 15 Michal Fischer. „Neplánujeme nic zavádět, někteří lidé jsou blázni a stane se vždycky něco, co nikdo nečeká,“ odpověděl redakci iDNES.cz.

Že se tragické události nedalo předejít, se domnívá i samo vedení Chřibské. „Jsme malý obecní úřad a do začátku tragédie jsme vedli normální pracovní úřední den, kdy jsme byli otevřeni veřejnosti,“ oznámil na webu starosta Jan Machač, který byl také postřelen.

Podle odborníků jsou bezpečnostní opatření na úřadech namístě. Měl by fungovat bezpečnostní systém dílčích a vzájemně provázaných opatření. „Úplně univerzální řešení není nikdy černobílé, do tohoto procesu implementace vhodných a možných opatření vstupuje řada faktorů, které je třeba zohlednit,“ nastínil specialista na bezpečnost z firmy Securu Tomáš Fröhlich.

