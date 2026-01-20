„V době útoku u sebe měl čtyři nelegálně držené střelné zbraně, revolver, samonabíjecí pušku a dvě samonabíjecí pistole,“ uvedl mluvčí policie Kamil Marek. Zbraně policisté zajistili a nechají je podrobit balistickým expertizám.
„Dnes dopoledne se kriminalisté na místo vrátí a budou realizovat domovní prohlídku v bydlišti podezřelého,“ doplnil v úterý mluvčí. Dosud policie zajistila desítky stop, které budou posuzovat znalci.
Po útoku zemřel zaměstnanec úřadu, po smrti je také pachatel, jenž proti sobě obrátil zbraň. Přesnou příčinu úmrtí útočníka i jedné oběti objasní soudní pitva.
Zranění utrpělo šest lidí. Je možné, že jedna ze zraněných žen byla zasažena střelou ze služební zbraně. „K jejímu zásahu došlo při přestřelce s útočníkem krátce poté, co byl jeden z policistů postřelen palbou přes zavřené dveře a policisté proto střelbu opětovali,“ uvedl mluvčí. Pondělní střelbou se proto zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).
Mezi zraněnými jsou tři policisté i starosta města Jan Machač (nez.). Dva lidé zůstali v nemocnici, čtyři už lékaři propustili. „Stav muže a ženy, kteří byli v pondělí postřeleni, je stabilizovaný, jsou mimo ohrožení života. Po operačních zákrocích byli přeloženi na standardní pokoje v ústecké Masarykově nemocnici,“ řekla Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice patří.
Jeden ze zaměstnanců úřadu se podle mluvčího policie v zájmu záchrany života rozhodl vyskočit z okna.
Motiv činu se kriminalisté nadále snaží objasnit. Nejpravděpodobnější verzí se jeví vyřizování osobních účtů.