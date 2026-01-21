„Během incidentu útočník vystřelil přibližně 100 nábojů, přičemž po příjezdu hlídky byla střelba směřována na zasahující policisty. Ti svým zákrokem a taktickým postupem na sebe úmyslně soustředili pozornost útočníka, čímž přispěli k tomu, že nedošlo k ještě závažnějším následkům,“ uvedla nově policie.
„V současné době probíhají znalecká zkoumání všech zajištěných stop z místa činu, vyhodnocování kamerových záznamů, výslechy lidí a další úkony trestního řízení,“ upřesnila.
Pachatel měl u sebe čtyři zbraně. Zastřelil zaměstnance městského úřadu. Šest dalších lidí utrpělo při události zranění, z toho byli tři policisté. Je možné, že jedna ze zraněných žen byla zasažena střelou ze služební zbraně policisty. Celým případem se nyní zabývá i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).
Při prohlídce útočníkova bytu pak policisté našli další dvě střelné zbraně a střelivo. „Veškerý tento materiál byl na místě zajištěn a bude následně podroben odbornému balistickému zkoumání,“ řekl policejní mluvčí Kamil Marek.
Pachatel se na místě zastřelil, což nyní oficiálně potvrzují i výsledky pitvy. „Včera se uskutečnily soudní pitvy jak útočníka, tak oběti útoku. Z předběžných výsledků vyplývá, že oběť zemřela v důsledku střelných poranění způsobených útočníkem. U zemřelého pachatele bylo potvrzeno, že zbraň obrátil proti sobě a na toto způsobené zranění zemřel. Zajištěné střely budou podrobeny znaleckému zkoumání oboru balistiky,“ doplnil Marek.
Motivem muže, jenž podle místních užíval drogy a kšeftoval s nimi, bylo řešení osobních problémů. Směřovaly vůči konkrétnímu člověku pracujícímu na úřadě. Detailnější pohnutky jsou nicméně stále předmětem prověřování. Na radnici pracuje útočníkova matka.
Už v úterý policisté informovali, že měl za sebou mimo jiné majetkovou i drogovou trestnou činnost či že řídil auto pod vlivem návykových látek.
19. ledna 2026