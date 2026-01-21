Ať střílí po nás. Policisté v Chřibské strhávali pozornost útočníka, pálil stokrát

Policisté, kteří v pondělí zasahovali proti střelci na úřadě v Chřibské na Děčínsku, na sebe úmyslně strhávali jeho pozornost. Vyplývá to z informací, které k události nyní zveřejnili. Zároveň uvedli, že útočník během incidentu vypálil zhruba sto nábojů. Na místě činu měl u sebe čtyři zbraně. Policie nyní sdělila, že v jeho bytě našla další dvě včetně střeliva.
Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním úřadě. (19. ledna 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)
Policie v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)
Policie v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)
„Během incidentu útočník vystřelil přibližně 100 nábojů, přičemž po příjezdu hlídky byla střelba směřována na zasahující policisty. Ti svým zákrokem a taktickým postupem na sebe úmyslně soustředili pozornost útočníka, čímž přispěli k tomu, že nedošlo k ještě závažnějším následkům,“ uvedla nově policie.

„V současné době probíhají znalecká zkoumání všech zajištěných stop z místa činu, vyhodnocování kamerových záznamů, výslechy lidí a další úkony trestního řízení,“ upřesnila.

Pachatel měl u sebe čtyři zbraně. Zastřelil zaměstnance městského úřadu. Šest dalších lidí utrpělo při události zranění, z toho byli tři policisté. Je možné, že jedna ze zraněných žen byla zasažena střelou ze služební zbraně policisty. Celým případem se nyní zabývá i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Při prohlídce útočníkova bytu pak policisté našli další dvě střelné zbraně a střelivo. „Veškerý tento materiál byl na místě zajištěn a bude následně podroben odbornému balistickému zkoumání,“ řekl policejní mluvčí Kamil Marek.

Pachatel se na místě zastřelil, což nyní oficiálně potvrzují i výsledky pitvy. „Včera se uskutečnily soudní pitvy jak útočníka, tak oběti útoku. Z předběžných výsledků vyplývá, že oběť zemřela v důsledku střelných poranění způsobených útočníkem. U zemřelého pachatele bylo potvrzeno, že zbraň obrátil proti sobě a na toto způsobené zranění zemřel. Zajištěné střely budou podrobeny znaleckému zkoumání oboru balistiky,“ doplnil Marek.

Motivem muže, jenž podle místních užíval drogy a kšeftoval s nimi, bylo řešení osobních problémů. Směřovaly vůči konkrétnímu člověku pracujícímu na úřadě. Detailnější pohnutky jsou nicméně stále předmětem prověřování. Na radnici pracuje útočníkova matka.

Už v úterý policisté informovali, že měl za sebou mimo jiné majetkovou i drogovou trestnou činnost či že řídil auto pod vlivem návykových látek.

19. ledna 2026

KRIMI

