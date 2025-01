Kvůli chřipce už někde chybí lůžka a přibývá lidí na přístrojích i úmrtí

Horečky, kašel, rýma, bolesti svalů, krku či hlavy... V pětičlenné rodině Jana Vojtěcha z Prahy i mnoha dalších domácnostech se nakažlivé nemoci střídají už od Vánoc.

„Staršího syna bolelo o svátcích ucho, dcera se prokašlala do nového roku, mně bylo zle mezi svátky a žena pořád něco přechází. Letos zatím nebyl kvůli nemocem jediný den, kdy by šly do školy všechny tři naše děti,“ líčí otec rodiny.

Teď je doma už druhý týden jeho desetiletý syn Tomáš. „Testy prokázaly chřipku typu B a další vyšetření včetně rentgenu potvrdily zápal plic, proto má antibiotika,“ popisuje Vojtěch. A dodává, že na konci minulého týdne se v Tomášově třídě učilo jen pět z celkového počtu 25 dětí. Ostatní marodily.

Podle Státního zdravotního ústavu se počty chřipkových onemocnění zvýšily minulý týden ve srovnání s týdnem předešlým téměř dvojnásobně, všech akutních respiračních infekcí přibylo v průměru o téměř 30 procent.

Nemocných bylo 1 940 na sto tisíc obyvatel, ale v nejpostiženějších krajích přes dva tisíce. Nejhůř jsou na tom regiony Karlovarský ( 2 582 nemocných na sto tisíc) a Plzeňský (2 314). Nejvíc se nemoci šíří mezi dětmi, ale nemocnice plní i dospělí.

Současná chřipková epidemie je podle odborníků podobná těm z minulých let. Ale v něčem se přece jen liší. „Zatímco obvykle po epidemii chřipky typu A následuje slabší epidemie typu B, nyní cirkulují oba typy virů současně,“ říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku Radomíra Limberková. I to může mít vliv na silný příliv pacientů s respiračními infekcemi do nemocnic.

Nával v nemocnicích

„Chřipková epidemie potrvá ještě několik týdnů, ale možná právě spěje ke svému vrcholu. Jen během uplynulého víkendu jsme v nemocnici ošetřili desítky pacientů s chřipkou a hospitalizovali jich 20,“ líčí primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý.

V Klatovech na Plzeňsku musí kvůli extrémnímu vytížení interní ambulance i pohotovosti a přeplněnému lůžkovému oddělení opakovaně posilovat služby. „Ze 46 standardních interních lůžek nám pacienti s respiračními infekcemi zaplnili 31. Některé neinfekční pacienty jsme museli přesunout na jiná lůžková oddělení. Ale situace se dál zhoršuje, pacientů s chřipkou přibývá. Pomáháme si tedy i tak, že intenzivněji spolupracujeme s agenturou domácí péče a některé zaléčené pacienty pouštíme domů, kam za nimi chodí zdravotnice,“ říká primář interny v Klatovské nemocnici Jan Vachek.

Další lidé, u nichž chřipka přispěla ke zhoršení chronických nemocí, leží podle primáře na jednotce intenzivní péče. „Jde hlavně o pacienty se srdečními potížemi, kde chřipka může způsobit chronické srdeční selhání nebo zánět srdečního svalu. Bohužel jsme v poslední době zaznamenali úmrtí dvou pacientů s chronickým onemocněním srdce, jejichž zdravotní stav výrazně zhoršila právě chřipka,“ dodává lékař.

I v nedaleké Domažlické nemocnici se 190 lůžky, která nemá infekční oddělení, je interní oddělení plné a většinu lůžek obsadili pacienti s respiračními infekcemi. Proto část neinfekčních interních pacientů nyní leží na chirurgii.

„Protože máme obsazená lůžka všech oddělení, museli jsme přidat přistýlky. Pacienty ukládáme na plnohodnotná lůžka, ale do běžně nevyužívané menší stanice, která vznikla v době covidové pandemie, nebo na lůžka urgentního příjmu, která standardně nebývají plně využita,“ popisuje aktuální situaci ředitel Domažlické nemocnice Petr Hubáček. „Zatímco běžně léčíme jednotky pacientů s respiračními infekcemi, teď jich u nás leží přes dvě desítky,“ dodává.

V celé zemi přibývá i nakažených, kteří potřebují intenzivní péči. Například v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně leží dva lidé s těžkým selháním plic. „Nakazili se současně chřipkou i covidem. Jedna pacientka musí být napojená na přístroj ECMO, který zajišťuje okysličování krve místo plic,“ říká mluvčí nemocnice Danuše Lipovská.

Stejný přístroj drží při životě i ženu s akutním zánětem plic ve Fakultní nemocnici Ostrava. „Žena trpí dlouhodobě těžkým onemocněním plic, kvůli kterému čeká na jejich transplantaci. Teď ale dostala akutní zánět plic, jehož původce zatím neznáme. Testovali jsme ji na chřipku, covid i další viry či bakterie a čekáme na výsledky,“ říká primář ostravské kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Peter Sklienka.

Úmrtí, o nichž (ne)víme

V této chřipkové sezoně, která trvá vždy od podzimu do jara, zatím lékaři nahlásili 120 pacientů s klinicky závažnou chřipkovou infekcí. „Jde o hospitalizované pacienty vyžadující intenzivní péči, 24 z nich už chřipce podlehlo,“ říká epidemioložka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Kateřina Fabiánová.

Podle vedoucího oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jana Kynčla jde však jen o pomyslnou špičku ledovce. Neví se o všech úmrtích, protože nákaza chřipkou není sledovaná tak jako covid. „Řada dalších lidí s chřipkou zemře například na jinou primární diagnózu nebo mimo nemocniční jednotku intenzivní péče. O těch nevíme, protože v této statistice zahrnuti nejsou,“ vysvětluje Kynčl.

Jen v Nemocnici Jihlava v této chřipkové sezoně zemřelo již devět pacientů s chřipkou, poslední minulý týden. Dva zemřelé z předchozích lednových týdnů podle ní nakazili blízcí při návštěvách. „Veškerý náš personál, který se stará o nemocné, nosí ochranu dýchacích cest,“ ubezpečuje mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Kvůli ochraně pacientů platí v Jihlavské nemocnici déle než týden zákaz návštěv. Stejné opatření zavedla také zdravotnická zařízení v Klatovech, Domažlicích i v mnoha dalších městech. V úterý 28. ledna se k nim připojila nemocnice v Uherském Hradišti.

„Přistoupili jsme k tomu vzhledem k rychlému nárůstu akutních respiračních onemocnění v kraji. Zákaz platí do odvolání. Výjimky platí u návštěv nezletilých pacientů, doprovodu otců či jiných osob u porodu, u návštěv pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění nebo u pacientů s omezenou svéprávností,“ říká mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Stanislava Fojtová.

„Všechny výjimky jsou však platné pouze při dodržení dalších stanovených podmínek; tedy po dohodě s lékařem mohou být u pacienta současně přítomny dvě osoby s respirátorem po dobu 20 minut,“ upřesňuje mluvčí.

Jde jim o život, nejsou očkovaní

Hospitalizovaných pacientů s akutními infekcemi dýchacích cest přibývá ve všech krajích. Třeba ve Fakultní nemocnici Hradec Králové jich v pondělí leželo 35.

Ve Fakultní nemocnici Plzeň mají jen na plicní jednotce intenzivní péče sedm lidí s respirační infekcí, z toho dva na umělé ventilaci. „Všichni mají jedno společné – nejsou očkovaní proti chřipce,“ upozorňuje mluvčí zařízení Gabriela Levorová.

Totéž zdůraznila i mluvčí Jihlavské nemocnice Monika Zachrlová: „Zatímco většina zdravotníků v nemocnici je proti chřipce očkovaná, ani jeden z devíti pacientů, kteří u nás zemřeli, očkovaný nebyl.“

Vakcína podle lékařů nejlépe zaručuje ochranu před těžkým průběhem chřipky a úmrtím. Ale nyní už je na očkování poměrně pozdě.

„Očkování vždy doporučujeme před epidemií, nebo v jejích začátcích, protože další dva týdny trvá, než se v těle vytvoří protilátky a člověk je chráněný,“ říká epidemiolog Roman Prymula s tím, že očkovat se dá i teď, ale zájemci musí být zdraví a měli by se následující dva týdny ve zvýšené míře chránit před nákazou.

Proočkovanost v Česku se podle Prymuly mírně zvedla na 8,3 procenta dospělé populace a asi 30 procent seniorů. „Ale ve srovnání s jinými západoevropskými zeměmi zůstáváme stále na chvostu. Například v Holandsku či Británii je naočkovaných okolo 75 procent seniorů,“ zmiňuje Prymula.

Podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví a zástupce hlavní hygieničky Matyáše Fošuma se u nás nechalo od 1. září naočkovat proti chřipce přes 725 tisíc lidí a proti covidu přes 300 tisíc. „Teď se můžeme chránit před nákazou hlavně častým mytím rukou, větráním místností, dodržováním zásad respirační hygieny a minimalizací kontaktu s lidmi v případě příznaků infekce,“ doporučuje Fošum.