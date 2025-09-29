Rýma, kašel, uslzené oči, zvýšená teplota a únava. Stav, který si na podzim nebo také na jaře prožívá skoro každý. Jak poznat, zda jde o „obyčejné“ nachlazení nebo o chřipku, a kdy se bez léků neobejdete?
Nachlazení versus chřipka
Chřipka je virové onemocnění dýchacích cest, které je vysoce infekční. Způsobují ho viry tří typů, označované jako A, B a C. Naproti tomu nachlazení se sice také týká dýchacích cest, příčinou jsou ale jiné viry, nejčastěji tak zvané rhinoviry. I nachlazení je infekční, to znamená, že se snadno přenáší z jednoho člověka na druhého. Čím se obě nemoci liší?
Chřipka i nachlazení mohou mít velmi podobný průběh, a za opravdovou chřipku se tak někdy považuje jen to onemocnění, u kterého laboratorní testy prokážou přítomnost některého z chřipkových virů. Ne všichni nemocní ale dojdou k lékaři, který ne všem nechá provést stěr z nosohltanu, takže o tom, zda u konkrétního člověka jde o chřipku nebo „jen“ nachlazení, rozhodují nejvíc klinické příznaky.
Jaké jsou příznaky chřipky a nachlazení?
Za jeden z poměrně spolehlivých ukazatelů se považuje tělesná teplota. Zvýšenou (tedy nad 37 stupňů Celsia) ji můžete mít i z nachlazení, jakmile však začne atakovat hranici horečky (38 stupňů), jde patrně spíš o chřipku.
Za nepopiratelný příznak chřipky se považuje bolest svalů a kloubů. Je to proto, že tělo s infekcí intenzivně bojuje, aktivuje imunitní systém a v celém těle vzniká zánět - stav, který je komplexní odpovědí těla na patogen. Přináší s sebou nejen horečku, ale i právě bolest hlavy, celého těla a únavu hraničící s totální vyčerpaností. Právě tato fáze chřipky je nejhorší a jde o něco, co u prostého nachlazení nenastává.
Nachlazení, zvané také nasofaryngitida nebo rinofaryngitida, se naproti tomu soustředí hlavně na nos a horní cesty dýchací. Projevuje se silnou rýmou (která u chřipky může i zcela chybět), často se přidá kašel a bolest v krku.
Někdy se vyvine v takzvanou sinusitidu, kdy jsou postižené hlavně dutiny. Pro nachlazení je typická spíš zvýšená teplota než horečka. Jinak je to ale u malých dětí, jejichž tělíčko i na nachlazení reaguje intenzivněji a horečky mohou provázet i rinofaryngitidu.
Přehlížené symptomy respiračních virových infekcí
Některá virová onemocnění, která si spojujeme většinou s kašlem, rýmou a bolestí v krku, dokážou napáchat paseku i v jiných částech těla. Není to tak sice vždy, mnoho respiračních infekcí se ale projeví také v gastrointestinální traktu, čili v zažívací soustavě. K obvyklým příznakům se pak připojí i symptomy jako zvracení, nevolnost či průjem. Častější jsou tyto projevy u malých dětí.
|Nemoc
|Příznaky
|Nachlazení
|zvýšená teplota, rýma, kašel, škrábání či bolest v krku
|Chřipka
|horečka, bolest svalů, únava hraničící s totální vyčerpaností, zimnice, suchý kašel
|Covid
|horečka, suchý kašel, únava, dušnost, bolesti svalů a kloubů; může se ale objevit i průjem , nechutenství, zvracení, ztráta čichu a chuti nebo zánět spojivek
Jakmile se k respirační infekci přidá nevolnost, zvracení či průjem, je na místě šetřící strava s minimem tuků. Nic nezkazíte, když léčbu doplníte probiotiky. Zvlášť důležité je dbát v tomto případě na dostatečnou hydrataci – k pití se více než voda hodí slabý černý čaj, přírodní minerálky bez bublinek a rehydratační nápoje, které se připravují z rozpustného prášku a pořídíte je v lékárně, jako je třeba Kulíšek nebo Enhydrol.
Komplikace chřipky
Žádné onemocnění není radno přecházet. Chřipka ráda přechází v komplikovanější diagnózy, jako je zánět průdušek (bronchitida), zánět nosních dutin (sinusitida) nebo infekce středouší. Horší průběh mívá u malých dětí, seniorů a také lidí s chronickými obtížemi. Nepříznivě ovlivňuje zejména astma a poruchy srdečního rytmu.
Chřipka a covid
Od doby pandemie covidu-19 se diagnostika chřipky a nachlazení ještě o něco zkomplikovala. Do hry vstupuje ještě možnost, že jste onemocněli některou z nových variant covidu-19. Stejně jako u chřipky, i u covidu pozorujeme, že virus v populaci se časem mění, a s ním i příznaky, které tuto nemoc provázejí. Jedinou spolehlivou metodou, jak ho odlišit od chřipky, je laboratorní test. Testovací soupravu pro domácí účely si můžete koupit v lékárně, stojí zpravidla mezi 70 a 100 Kč. Vybrat si můžete mezi testem na covid-19, testy na chřipkové viry kmenů A nebo B, případně kombinované testy.
Jak se nenakazit?
Nachlazení i chřipka se šíří velmi snadno kapénkami, ve kterých jsou přítomny viry. Největší koncentrace je jich tam brzy po nakažení. Jakmile tělo začne s infekcí bojovat, nálož virů se sníží. Nejlepší prevencí by bylo v obdobích epidemie vůbec nevycházet, to ale samozřejmě není možné. Je ale lepší si rozmyslet návštěvu divadla, koncertu nebo místa, kde se setkává mnoho lidí. Sem patří i obchody nebo MHD.
Praktické tipy, jak snížit riziko nákazy:
- Co nejčastěji si myjte ruce, případně se doporučuje si opláchnout i obličej. Pozor ale na ručník, kterým se utíráte.
- Noste u sebe desinfekci na ruce a používejte ji po umytí rukou nebo po pobytu v MHD či v obchodě.
- V období hrozící chřipkové epidemie (na podzim a brzy na jaře) omezte dobu, kterou strávíte v uzavřených prostorách s množstvím jiných lidí. Při nakupování jděte podle seznamu a korzování po obchodních centrech si nechte na jindy.
- Často větrejte, a to i na pracovišti. Důležitá je správně vyčištěná a nastavená klimatizace.
- V MHD noste roušku nebo respirátor. Toto pravidlo dodržujte hlavně tehdy, pokud na sobě cítíte příznaky nemoci. Chráníte tím ostatní.
Co dělat, když na vás „něco leze“?
Odpočívat, odpočívat a zase odpočívat. To je zlaté pravidlo, kterým nikdy nic nezkazíte. U chřipky ani nachlazení vám antibiotika nepomůžou, tu hlavní práci na uzdravení musí odvést samo vaše tělo. Můžete mu to jenom usnadnit. Jak na to?
Tlumte horečku. Zvýšená teplota je příznak boje těla s patogenem. Když ale přeroste v horečku nebo trvá příliš dlouho, organismus spíš vysiluje, než aby mu pomáhala. Proti horečce můžete zvolit léky (antipyretika) na bázi paracetamolu nebo ibuprofenu. Patří sem třeba Paralen, Panadol, Brufen nebo také Coldrex.
Hodně pijte. A nemyslíme tím alkohol. Vybírejte si čaje, ovocné šťávy nebo obyčejnou vodu. Pokud fandíte bylinkám, vsaďte na heřmánek, lípu nebo šalvěj. Vhodná na dýchací cesty je také mateřídouška. Lékořice, divizna a tymián pomohou chránit sliznice. A jitrocel, sléz a podběl zase usnadní vykašlávání hlenu. V obchodech snadno seženete i čajové směsi přímo pro nachlazení nebo chřipku.
Dýchání v noci vám usnadní spaní s mírně podloženou hlavou. Důležitá je také správná vlhkost vzduchu – příliš suchý dráždí ke kašli.
Vsaďte na nosní kapky, spreje a mořskou vodu: zmírní rýmu, pomohou od otoku sliznic, a tím uleví od pocitu ucpaného nosu.
Nosní konvička: Ještě jste nevyzkoušeli prostředek na pročištění nosu i nosních dutin? Má kořeny v starověké indické ájurvédě a spočívá v prolití nosních dutin vlažnou vodou s obsahem soli. Nálev „protáhne“ nos a odplaví nánosy hlenu dřív, než se stanou živnou půdou pro bakterie.
Inhalace vodní páry nebo Vincentky uzdravuje sliznice a usnadňuje dýchání. Pokud ucítíte nepříjemné pálení nebo štípání, uberte na koncentraci minerálky nebo inhalaci odložte, znamená to, že máte od rýmy příliš podrážděné sliznice.
Vitamin C a ovoce: O roli vitaminu C v prevenci chřipce a nachlazení se toho napsalo už hodně. Podle některých studií to dokonce vypadá, že vysoké dávky vitaminu C jsou všelékem na nejrůznější nemoci včetně rakoviny. I když takové závěry někteří odborníci zpochybňují, protože lidské tělo je schopné vstřebat a využít jen určité množství tohoto vitaminu a zbytek vyloučí močí, imunitní a nervový systém se bez něj neobejde. Dostat ho do sebe můžete i tou nejpřirozenější formou, v čerstvém ovoci (hlavně citrusech) a zelenině. Jen buďte ohleduplní ke svému krku - pokud je od rýmy a kašle tak odřený, že vás konzumace kyselých plodů bolí, spolehněte se radši na tabletky.
Med: Sladit čaj medem nebo si přidat lžičku medu do vlažného mléka může být dobrý způsob, jak do sebe dostat energii a důležité stopové prvky přírodním způsobem.
Z dalších doplňků stravy pro posílení imunity v době chřipek můžete využít zinek, vitamin D nebo kapky s echinaceou.
Babské rady, jak na respirační infekce
Pokud raději saháte po přírodních metodách léčby, můžete s úspěchem sáhnout po několika osvědčených receptech. Při samoléčbě ale vždy sledujte svůj zdravotní stav a v případě potřeby ho konzultujte s lékařem. Při chřipce i nachlazení platí, že lépe byste se měli cítit nejpozději za týden. Kašel může přetrvávat ještě déle, horečka či zvýšená teplota by ale měla do týdne odeznít.
Šťáva z čerstvé cibule není sice žádná lahůdka, funguje ale protizánětlivě, pomáhá bojovat s viry, posiluje imunitu sliznic a usnadňuje vykašlávání. Jak ji získat? Střední nebo větší cibuli nakrájejte na drobno a vysypte do hrnku. Přidejte lžíci cukru nebo medu a nechte odpočívat. Cibule začne pouštět šťávu, můžete jí k tomu pomoci i pomačkáním pomocí lžíce nebo vařečky. Šťávu můžete konzumovat po lžičkách nebo ve vlažném čaji.
Tvarohový zábal na krk je příjemně chladivý a vytáhne vám horkost z krku bez použití antipyretik. Pomůže od bolesti. Připravíte ho z měkkého vychlazeného tvarohu, který rozprostřete na bavlněný pruh látky, gázu, šátek či látkovou plenu. Zábal si dáte zpředu na krk, připevníte a ovážete další, tentokrát teplou vrstvou. Na krku ho necháte tak dlouho, dokud vás bude chladit.
Mějte nohy v teple, to je rada, která se hodí na různé životní chvíle. Při nachlazení doporučujeme vlít teplou vodu do lavorku, ponořit si do ní nohy po kotníky a ruce po lokty, a pak si užít pocit, jak teplo prostupuje celým tělem. Prokrví, ale také pomůže spustit zastydlou rýmu. Vodu mějte co nejteplejší, ale tak, aby vám byla příjemná. Tato rada se hodí jen pro začátek onemocnění, který může být provázen pocitem studených nohou, a kdy ještě nevyskočila teplota. Při zvýšené teplotě nebo horečce už ji neaplikujte.
Podzimní a časně jarní vlně chřipek se vyhne málokdo. I když lékaři nabádají k prevenci, kterou v tomto případě představuje hlavně zdravý životní styl s vyváženou stravou, dostatkem pohybu a spánku, jedinou skutečně stoprocentní ochranou před chřipkou či nachlazením by bylo nevycházet v rizikovém období mezi lidi.
Pokud se chcete chřipce vyhnout, nebo alespoň zmírnit její průběh, doporučujeme se informovat o vakcínách proti chřipce u praktického lékaře. Vhodné jsou zejména u starších lidí a u chronicky nemocných, kde by chřipka mohla mít závažné komplikace. V některých případech očkování hradí zdravotní pojišťovny.