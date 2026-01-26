Chřipková epidemie sílí. Děti a dospívající prodělávají „druhou vlnu“

Chřipková epidemie po krátkém poklesu znovu zesílila. Nemocných akutními infekcemi dýchacích cest včetně chřipky v ČR za uplynulý týden přibylo o 14 procent na 1456 nemocných na 100 000 obyvatel. V tiskové zprávě o tom informoval Státní zdravotní ústav (SZÚ). V předcházejících týdnech přitom lékaři zaznamenali pokles skoro o pětinu.

„Nelze vyloučit, že ještě dojde k opětovnému vzestupu nemocnosti u starších osob. Výskyt chřipky bude přetrvávat ještě i v dalším období, ale pravděpodobně by již nemělo dojít k významnému nárůstu počtu nemocných,“ uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

Nejvyšší nemocnost je podle něj ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. „Mezi dětmi a dospívajícími můžeme v datech vidět jakousi druhou vlnu respiračních infekcí, není vyloučeno, že děti mohou nakazit i další členy rodiny a může tak dojít k dalšímu přelivu nemocnosti na starší generaci,“ uvedla hlavní hygienička a ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Od začátku sezony na podzim loňského roku lékaři nahlásili 220 případů, kdy se lidé s vážným průběhem chřipky dostali do nemocnice na anesteziologicko-resuscitační oddělení nebo jednotku intenzivní péče. Z nich 81 následkům nemoci podlehlo.

Mezi akutní respirační infekce odborníci počítají chřipku, covid-19, respirační syncitiální virus a další původce nachlazení či rýmy. „Nadále dominuje virus chřipky typu A, s převahou subtypu A/H3N2, a od minulého týdne pozorujeme mírný vzestup detekcí RSV,“ popsala za Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění SZÚ viroložka Helena Jiřincová.

