Chřipková epidemie sílí. Děti a dospívající prodělávají „druhou vlnu“

„Nelze vyloučit, že ještě dojde k opětovnému vzestupu nemocnosti u starších osob. Výskyt chřipky bude přetrvávat ještě i v dalším období, ale pravděpodobně by již nemělo dojít k významnému nárůstu počtu nemocných,“ uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.
Nejvyšší nemocnost je podle něj ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. „Mezi dětmi a dospívajícími můžeme v datech vidět jakousi druhou vlnu respiračních infekcí, není vyloučeno, že děti mohou nakazit i další členy rodiny a může tak dojít k dalšímu přelivu nemocnosti na starší generaci,“ uvedla hlavní hygienička a ředitelka SZÚ Barbora Macková.
Od začátku sezony na podzim loňského roku lékaři nahlásili 220 případů, kdy se lidé s vážným průběhem chřipky dostali do nemocnice na anesteziologicko-resuscitační oddělení nebo jednotku intenzivní péče. Z nich 81 následkům nemoci podlehlo.
Mezi akutní respirační infekce odborníci počítají chřipku, covid-19, respirační syncitiální virus a další původce nachlazení či rýmy. „Nadále dominuje virus chřipky typu A, s převahou subtypu A/H3N2, a od minulého týdne pozorujeme mírný vzestup detekcí RSV,“ popsala za Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění SZÚ viroložka Helena Jiřincová.