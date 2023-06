Motorkáři se ve Skutči loučí s tragicky zesnulou dívkou, pojedou spanilou jízdu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

S osmnáctiletou Anetou se do Skutče přijíždějí rozloučit motorkáři z celé republiky. Ti vyslyšeli vzkaz jejího otce na sociálních sítích: „Byli byste ochotni, kdo to aspoň nemá daleko, jí tam přijet, ať naposledy uslyší ten zvuk, který tak milovala? Strašně mezi nás chtěla patřit.“

Spanilá jízda má startovat v 9.30 v Chrudimi, cestou k obřadní síni ve Skutči kolona projede i kolem místa nehody. Majitel skutečského pohřebního ústavu pro Denik.cz zkraje týdne předeslal, že kvůli velkému zájmu plánuje smuteční obřad vysílat online.

Od devíti ráno se v Chrudimi začali sjíždět motorkáři z celé republiky. Na místě srazu vytvořili zhruba stopadesátimetrovou kolonu. Plánovanou zhruba pětadvacetikilometrovou trasu lemovaly policejní hlídky dohlížející na plynulost provozu.

Stroje začaly dunět přesně s úderem půl desáté a v dlouhé koloně vyrazily ke smuteční síni ve Skutči.

Podél trasy postávají od rána zvědaví lidé.

Dívka zahynula poslední květnový den. Čerstvě osmnáctiletá řidička nezvládla cestou do školy svůj motocykl a cestou z Chrasti do Skutče nedobrzdila v zatáčce před dalšími vozy. Náraz do jednoho z nich ji vymrštil do protisměru pod kola projíždějící dodávky. Na místě zemřela.