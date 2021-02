Muž z dokumentu V síti přiznal u soudu sbírku fotek nahých dívek. ‚Myslel jsem, že jim je 16,‘ hájil se

ÚSTÍ NAD LABEM Muž zachycený z dokumentárního filmu V síti se ve čtvrtek před ústeckým okresním soudem přiznal k přechovávání stovek souborů fotografií obnažených dívek v dětském věku. Sedmačtyřicetiletý Martin Konopásek, který působil jako skautský vedoucí, podle obžaloby kontaktoval přes sociální síť dívky, které se pro film vydávaly za dvanáctileté, a žádal je, aby se svlékly či mu zaslaly intimní fotky.

Řekl, že si tímto způsobem chtěl vyčistit hlavu. Uvedl, že si myslel, že jim je nejméně 16. Hrozí mu až pět let vězení.

Konopásek podle obžaloby navazoval pod smyšlenými jmény od listopadu 2018 do února 2019 na sociální síti kontakt s dívkami, které se vydávaly za dvanáctileté. Ve skutečnosti to byly zletilé protagonistky dokumentu. Muž je žádal, aby se svlékly, poslaly mu fotografie svého obnaženého těla. Státní zástupkyně Lenka Pošíková v obžalobě uvedla, že si při komunikaci na skypu dívky i fotil.

„Bral jsem to jako součást sexuální komunikace. Nepřemýšlel jsem o důsledcích. Teď vím, že to byla hloupost. V ten moment jsem si chtěl odpočinout,“ uvedl. Odmítl, že by to dělal kvůli vlastními sexuálnímu uspokojení, tvrdil, že při hovoru nemasturboval.

Muž některým dívkám zaslal elektronický odkaz na pornografické video, poslal fotografii ztopořeného údu. Dívek se dotazoval, zda se už líbaly, opakoval žádosti o fotku prsou. Domluvil si i schůzku, na kterou nepřišel. „Nikdy jsem se nimi nechtěl sejít, bral jsem to (návrh schůzky) jako ukončení komunikace,“ řekl.

Obžalován byl muž ze dvou skutků, z nichž jeden souvisí s dokumentem a druhý s následnou domovní prohlídkou, při které policie objevila v jeho počítači stovky souborů s fotografiemi obnažených dívek v dětském věku. Za přečin ohrožování výchovy dítěte a zneužití dítěte k výrobě pornografie a z navazování nedovolených kontaktů s dítětem a šíření pornografie a výroby a jiné nakládání s dětskou pornografií mu hrozí až pět let vězení.

Na dohodu o vině a trestu muž, který brigádně pomáhal s pobyty dětí na horách, školách v přírodě, přistoupil pouze částečně. Přiznal se k přechovávání fotografií. „Myslel jsem, že jsem to z počítače smazal, když jsem to odstranil do koše,“ uvedl.

Při komunikaci na síti lide.cz Konopásek podle svých slov vycházel z toho, že profil si tu může založit pouze člověk starší šestnácti let. „Já jsem věděl, že jim tolik (12 let) není. Vycházel jsem z toho, že když si založily profil na této stránce, muselo jim být 16,“ uvedl.

Na dotaz, zda sledoval dětskou pornografii na internetu, uvedl, že ano. Proč, to neví. Uvědomoval si, že to je trestné. Snažil jsem se všechno mazat. Soud bude pokračovat v dubnu výslechem znalce.

Podmínku dostal Konopásek už v minulosti za to, že kontaktoval jako učitel zeměpisu čtrnáctiletou dívku, kterou líbal. V pronajatém bytu svlékal a žádal jí, aby ho osahávala. Vysokoškolské vzdělání muž nemá.

Celovečerní dokument V síti režiséra Víta Klusáka je experimentem, který otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dívčím vzezřením se přihlásily na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek on-line. Setkaly se při tom s věcmi, které zaskočily i filmaře. Oslovili je sexuální predátoři vyhledávající nedospělé dívky a od nevinné konverzace přecházeli k výzvám ke svlékání, masturbování a zasílání choulostivých fotografií.