Chtěli jsme dokázat, že Pokorný je lobbista, ale soudkyně to nepřipustila, vysvětluje novinář Best

PRAHA Málokterý soud kvůli článku v médiích připoutá tolik pozornosti jako spor vlivného advokáta Radka Pokorného, dlouholetého přítele expremiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), s americkým novinářem žijícím v Česku Erikem Bestem. Podle Besta měl advokát ve prospěch firmy Kapsch lobbovat za zrušení tendru na zajištění mýtného systému. Kancelář text úspěšně napadla u soudu. Erik Best v rozhovoru pro Lidovky.cz tvrdí, že neměl reálnou šanci se obhájit.

Inkriminovaný článek se objevil na Bestově internetové platformě Fleet Sheet 26. října 2017. Žurnalista v něm vlivného advokáta nařkl, že v zájmu Kapsche, stávajícího provozovatele mýtného systému, si s šéfem Antimonopolního úřadu Petrem Rafajem plácl, že tendr se zruší. Advokátní kancelář Pokorný, Wagner a partneři předběžným opatřením dosáhli stažení textu, Městský soud v Praze to v pondělí prvoinstančním rozsudkem posvětil.

Novinář Best ujišťuje, že článkem nechtěl rozpoutat soudní rozepři. Za vyzněním textu si ale stojí. V souvislosti se soudním řízením upozorňuje, že neměl možnost svá tvrzení doložit. „Obhajobu jsme stavěli na tom, že pan Pokorný je zároveň lobbista. Byli jsme připraveni předvolat svědky, kteří by se k tomu vyjádřili. Ale paní soudkyně se rozhodla, že se žaloba týká jen právnických služeb pana Pokorného. Odvoláme se,“ říká Best.



Lidovky.cz: V pondělí Městský soud v Praze rozhodl, že váš článek o panu Pokorném nadále nesmí vyjít. Jste stále rád, že jste ho napsal?

To je těžká otázka. Je pravda, že kdybychom věděli, že kvůli tomu bude soud, tak bychom možná tu jednu větu formulovali jinak. Celkový smysl bychom ale nechali. A i když občas pan Radek Pokorný mluví tom, že to byl nejspíš od začátku náš cíl, tak my jsme nechtěli vyvolávat soudní spor.

Lidovky.cz: Jakou větu máte na mysli?

Není to sice tajemství, ale nesmím citovat ani slovo z rozsudku.

Advokát Radek Pokorný.

Lidovky.cz: Zeptám se tedy jinak, jaká byla podstata oné věty?

Podstatou byla otázka, jestli (Pokorný) pro někoho pracoval (článek pracoval s konstrukcí, že Pokorný lobboval za Kapsch, pozn. aut.).

Lidovky.cz: Při jedné z výpovědí u soudu jste měl údajně říct, že svoboda slova ve vašem pojetí znamená, že novinář může ve svých textech občas lhát. Opravdu jste to řekl?

Opravdu si přesně nepamatuji, jak jsem na to u soudu odpověděl, ale ta odpověď nebyla tak jasná, jednoduchá a jednoznačná.

Lidovky.cz: Berte to tak, že se vás ptám já. Shodneme se na tom, že lež je pro novináře nepřípustný styl práce?

Nepamatuji si přesně, co jsem říkal u soudu. Ale určitě bych dodal, což jsem možná neudělal, že mám na mysli záměrnou lež. Pan Pokorný to prezentuje tak, že jsme záměrně lhali, což nepřipouštím.

‚O Pokorného firmě nebyla v článku zmínka‘

Lidovky.cz: Očekával jste takové rozhodnutí, když jste v pondělí mířil k soudu na vyhlášení rozsudku?

Musím být opatrný, protože to je nedokončená věc. Ale my jsme vyžadovali určité svědky, kteří by vysvětlili náš článek a naši pozici. Tito svědci byli víceméně odmítnuti, takže z tohoto hlediska jsme takové rozhodnutí očekávali.

Pokorného argumenty „Já ani Advokátní kancelář Pokorný, Wagner a partneři nezastupuje a ani nijak nespolupracujeme se společnostmi ze skupiny Kapsch v rámci probíhajícího zadávacího řízení ohledně systému elektronického mýtného.“

Radek Pokorný, 26.10. 2017



„Požádali jsme pana Besta, aby napravil lživou informaci, kterou uveřejnil. Když to neudělal, podali jsme žalobu. To je, předpokládám, normální a po právu.“

Radek Pokorný, 6.8. 2018



„Jsem rád, že se moje pravda u soudu ukázala.“

Radek Pokorný, 28.1. 2019

Lidovky.cz: Když jste poslouchal odůvodnění rozsudku, s čím především jste nesouhlasil?

Protože až na dva (sám Pokorný a ředitel Kapsch Karel Faix, pozn. aut.) byli odmítnuti svědci, které jsme chtěli předvolat, měli jsme pocit, že jsme neměli možnost dokazovat, z čeho jsme byli viněni. Na jedné straně nám bylo vyčítáno, že jsme nic nedokázali, ale na druhou stranu nám nebylo umožněno, abychom to dokázali.

Lidovky.cz: Mimo jiné jste navrhoval, aby soud jako svědky pozval bývalého předsedu vlády Bohuslava Sobotku, expremiéra Jiřího Paroubka nebo ministra dopravy Dana Ťoka. Měli promluvit o vlivu pana Pokorného. Co konkrétně měli dosvědčit?

Pondělní soud byl o tom, že právnická firma nás zažalovala. Přitom v tom článku nebyla žádná zmínka o této firmě. Obhajobu jsme stavěli na tom, že pan Pokorný je zároveň lobbista. Byli jsme připraveni předvolat svědky, kteří by se k tomu vyjádřili. Ale paní soudkyně se rozhodla, že se žaloba týká jen právnických služeb pana Pokorného.

Lidovky.cz: Měli z vašeho pohledu promluvit o tom, zda má pan Pokorný vliv na Antimonopolní úřad?

K tomu se nemůžu vyjadřovat.

Lidovky.cz: Proč ne?

Je to předmět soudního řízení. Proč jsme je chtěli předvolat, jsme odůvodnili v podání soudu. A mně je nemilé, kdybych měl mluvit o svědcích, kteří u soudu nakonec nebyli.

Lidovky.cz: Avizoval jste, že se proti rozsudku odvoláte. V praxi to znamená, že usilujete o to, aby článek o panu Pokorném mohl vyjít. Proč je ten text tolik důležitý?

Vydáváme zprávy. Když něco vydáme, očekáváme, že nám bude umožněno vydávat to i nadále. Existuje svoboda slova. My jsme jen publikovali názor, o kterém máme pocit, že je názorem správným.

Best hraje ve druhém sporu o 400 tisíc korun

Lidovky.cz: Co jste sledoval zmíněným článkem o panu Pokorném?

Vydáváme jeden článek každý den a to čtyřikrát v týdnu. Takto už jsme vydali 4 200 článků, článek o panu Pokorném byl jenom jedním z nich. Neměli jsme s ním žádný zvláštní záměr. Stejně jako každý jiný den jsme chtěli informovat čtenáře. Tohle bylo poprvé, co jsme byli zažalováni. Kdyby nás zažaloval někdo jiný, postupovali bychom stejně.

Lidovky.cz: Podstatou úplně stejný spor s vámi vede i přímo Radek Pokorný, jednání pokračuje v únoru. Neobáváte se stejného výsledku? Ve druhém sporu po vás navíc pan Pokorný žádá 400 tisíc korun.

Hodláme se odvolat (proti pondělnímu rozsudku, pozn. aut.), protože s aktuálním rozhodnutím soudu nesouhlasíme. Z tohoto hlediska tedy doufáme, že rozhodnutí v dalším případě bude pro nás z našeho pohledu lepší.

Americký novinář v Česku Erik Stallings Best (* 1962) žije v Praze od roku 1991. Před příchodem do tehdejšího Československa absolvoval východoevropská studia na Georgetownské univerzitě, ve studiu ruštiny pokračoval na Middlebury College. V rámci tohoto byl v letech 1983 a 1984 na dvou studijních pobytech v Moskvě.

V roce 1987 absolvoval obchod na Univerzitě v Severní Karolíně.

Do mediálního podnikání se pustil v roce 1994, když založil společnost The Bohemia Daily Standard. V roce 2000 s manželkou Ditou založil vydavatelství E.S. Best.

Těžiště jeho žurnalistické produkce tvoří internetová platforma Fleet Sheet, kde čtyřikrát týdně vydává analytický komentář Final Word k byznysnovým, politickým či společenským tématům.

Prezident Miloš Zeman mu 28. října 2018 udělil Medaili Za zásluhy.



Lidovky.cz: Otočme list. Loni v říjnu jste na Pražském hradě při příležitosti svátku 28. října dostal od prezidenta republiky státní vyznamenání. Změnilo se od té doby ve vašem životě něco?

Někomu se to líbí, někomu se to nelíbí. Až na tohle, že se někdo ke mně chová pozitivněji, nebo negativněji, se nic nezměnilo. Myslím si, že to zapadá do rozdělení společnosti. Je to nešťastné. Každý, kdo byl zkontaktován Hradem, s tím do určité míry musí počítat.

Lidovky.cz: Takže podmínky pro vaši práci zůstaly stejné?

Někdo ruší odběr našich zpráv. Na druhé straně někdo o našem produktu slyšel poprvé, takže naopak nám zase přidal. Přesný počet neznám, ale nemyslím si, že to je velký výkyv ani jedním směrem. Asi narážíte na článek o panu historiku Macháčkovi (historik Michal Macháček, autor ceněné biografie o Gustávu Husákovi, pozn. aut.).

Lidovky.cz: Ano. Do LN promluvil o tom, že od doby vyznamenání přišel o subvenci pro svou práci. Proto mě zajímá, jestli zažíváte něco podobného. Zažíváte?

Do takové míry určitě ne, takhle bych to nespojoval.

Lidovky.cz: Jste rád, že jste dostal medaili od prezidenta Miloše Zemana?

Přijal jsem to s tím, že se slaví sto let republiky a že toto výročí je výrazně spojeno s Amerikou (pro uznání samostatnosti ČSR byla zásadní podpora amerického prezidenta Woodrova Wilsona, pozn. aut.). Byl jsem zvlášť poctěn, že jsem byl jediný Američan při takovém výročí.

Lidovky.cz: To znamená, že kdyby nešlo o sté výročí založení republiky, vyznamenání byste nepřijal?

Takhle bych to neformuloval, ale díval bych se na to jinak. Toto výročí je v pozitivním smyslu zvláštní, a možná je tam i nějaký jiný Američan, nebo Čech s americkým občanstvím. Ale pokud vím, jsem jediný s vyznamenáním, kdo je čistě a celý život americkým občanem.