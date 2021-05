‚Chtít dostat holku do postele je normální.‘ Feriho se zastal bývalý předseda strany Schwarzenberg

PRAHA Podle bývalého předsedy TOP09 Karla Schwarzenberga je chování odstupujícího poslance Dominika Feriho normální. Lidé podle něj nemají být pokrytci. Feri přitom čelí nařčení, že v minulosti nutil ženy k sexu.

„Nikdy jsem nic takového neslyšel, a co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že 25letý kluk se snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci,“ reagoval pro iDnes Schwarzenberg.

O kauze pochybují také další členové strany. Podle některých z nich se naopak bývalý poslanec chová k ženám „velmi galantně“. „Je to celé zvláštní, děvčata určitě, pokud k něčemu takovému došlo, měla jít hned na policii. Je zvláštní, že se to vynoří takto před volbami,“ řekl pro Seznam Zprávy senátor Tomáš Czernin.

Bývalý poslanec TOP 09 Marek Ženíšek označil Feriho dokonce za frajera. „Tohle je dospělá a vyzrálá reakce. Učebnicová politická kultura. Klobouk dolů, držím palce a věřím, že se do sněmovny jednou vrátí!“ reagoval na Feriho odstoupení.

Marek Ženíšek @zenisek_m Dominikovi @DominikFeri jsem napsal, že je frajer. Tohle je dospělá a vyzrálá reakce. Učebnicová politická kultura. Klobouk dolů, držím palce a věřím, že se do sněmovny jednou vrátí! oblíbit odpovědět

„Vždy jsem si přál politiku jinou, založenou na osobní odpovědnosti. Nyní chci jít sám příkladem. Rezignuji na mandát poslance a nebudu se účastnit podzimních voleb. Nechci, aby lživé a manipulativní články v médiích poškozovaly mé nejbližší okolí ani mé kolegy. Bránit se proti nim budu soudní cestou. Byla pro mě mimořádná čest sloužit a být vaším poslancem,“ uvedl Feri.



Deník N společně se serverem Alarm zveřejnil svědectví několika žen, některé z nich tvrdí, že s nimi Feri měl sex, i když to výslovně odmítly. Další se svěřily, že se z nich snažil vylákat nahé fotografie či je veřejně dehonestoval. Politik už v dřívější reakci odmítl to, že se dopustil sexuálního násilí, omluvil se ale za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování v některých situacích. Tvrzeními v článku se zabývá také policie.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na Twitteru uvedla, že Feriho považuje za svého přítele a věří tomu, že očistí své jméno. „Pro politiky však platí presumpce viny a já osobně po tom vždy volala. Chci proto poděkovat za jeho rozhodnutí vzdát se mandátu poslance a nekandidovat v nadcházejících volbách,“ dodala předsedkyně.