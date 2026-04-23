Nezávislost televize ohrožují chaotické návrhy, ale uhájíme ji, věří šéf ČT

Chudárek varuje před nepromyšlenými zásahy do fungování veřejnoprávního média. Podle něj není v sázce samotná nezávislost instituce, ale její ekonomická stabilita. Skutečnou hrozbu vidí v chaotických legislativních návrzích, které mohou televizi připravit o financování doslova ze dne na den.
„Veškeré úvahy o změně statutu a financování veřejnoprávních médií jsou stále jen rozpracovanými návrhy,“ mírní emoce Chudárek. Podle něj televize funguje podle pravidel daných zákonem, Kodexem ČT a Memorandem z roku 2025. „Dokud budou tato pravidla platit, trvám na tom, že nezávislost České televize ohrožena není,“ zdůraznil ředitel.
Chudárek už ve středu na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem Babišem na dotaz reportéra iDNES.cz, co by vzkázal studentům protestujícím na podporu ČT, řekl, že podle něj nezávislost televize ohrožena není. „Od toho jsme tam management, abychom toto uhájili,“ prohlásil. Proti výroku se ohradily odbory ČT i iniciativa ČT Veřejnoprávně. Vládní i poslanecký návrh zákona podle nich představuje přímé ohrožení nezávislosti a životaschopnosti televize.
Ve čtvrtečním vyjádření Chudárek hlavní riziko pojmenoval následovně: „To, co reálně ohrožuje nezávislost a funkčnost veřejnoprávní televize v České republice, je chaotičnost navrhovaných změn.“ Varuje, že jakýkoli neprodiskutovaný poslanecký návrh může být pro médium fatální. „Českou televizi může zničit náhlý výpadek příjmů z měsíce na měsíc i riziko nepředvídatelného propadu způsobu financování,“ varoval.
Ředitel připomněl, že stabilní financování vyžaduje i Evropský akt o svobodě médií (EMFA). Právě proto při jednání s Babišem prosadil vznik odborné pracovní skupiny. „Můj dlouhodobý postoj je požadovat diskusi o změnách postavení ČT,“ řekl.
Management televize se podle něj nyní soustředí na dlouhodobou udržitelnost. „Zásadním smyslem našich aktivit je dosáhnout nejlepšího výsledku pro Českou televizi, její diváky a celou společnost,“ uvedl ředitel. V závěru vyjádření ocenil vlnu solidarity, která se kolem médií zvedla.
Návrh, který minulý týden představil ministr kultury Oto Klempíř, převádí financování ČT a ČRo z koncesionářských poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá dohromady 1,4 miliardy korun. Odbory a pracovníci ČT, ČRo a iniciativa Veřejnoprávně ve středu vyhlásili kvůli zákonu časově neomezenou stávkovou pohotovost. Podle nich by návrh vedl k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění a média by nemohla naplňovat poslání.
Babiš míní, že jak je předložený návrh kvalitní, se teprve ukáže po vyhodnocení připomínkového řízení. „Poplatky by měly být zrušeny, jak jsme to našim voličům slíbili, ale musí být jistota, že budou mít obě média zdroje a jistotu,“ uvedl premiér po jednání s Chudárkem. V zákoně by podle něj měla být pro ČT a ČRo garantovaná částka nebo dobrovolné placení poplatků.