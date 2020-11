Chudším rodinám změny moc nepomohou, daně už ani dnes obvykle neplatí, říká šéfka komory

Praha Pro nejnižší příjmové skupiny je daňová úleva spojená se zrušením superhrubé mzdy zanedbatelná, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz prezidentka Komory daňových poradců ČR Petra Pospíšilová.

Lidovky.cz: Jak se snížení daně z příjmu fyzických osob a zvýšení daňové slevy v příštím roce o 9285 korun projeví na příjmech lidí? Kolik na tom kdo vydělá?

Propočty vlivu snížení daně existují, ale jsou velmi ilustrativní a týkají se velmi specifických skupin a pro každého zaměstnance se to může dost lišit podle jeho konkrétní osobní situace. Platí však, že daňové úspory rostou s výší hrubého příjmu. Pro nejnižší příjmové skupiny je daňová úleva velmi zanedbatelná nebo téměř žádná.

Modelový příklad: poplatník, který žije sám, bez dětí, bez manželky, neuplatňuje tedy žádné odpočitatelné položky na další členy domácnosti. Při hrubé mzdě 16 tisíc korun ušetří díky změně základu pro výpočet daně asi 1600 korun. U 50tisícového příjmu ušetří přibližně 3300 korun. Zaměstnanci s průměrnou mzdou může po odvedení daní každý měsíc zbýt navíc něco kolem 2200 až 2300 korun.

U nejméně vydělávajících se mzdou řekněme 12 či 15 tisíc budou úspory ze zrušení superhrubé mzdy opravdu velmi nízké ve srovnání s lidmi s vyššími příjmy. A lidé s nízkými příjmy obvykle už ani dnes žádné daně neplatí. Jako třeba náš modelový příklad – zaměstnanec s platem 16 tisíc hrubého. Pokud by měl manželku a děti, je jeho daňová povinnost na nule. Nemá už tedy z čeho na dani ušetřit.

Efekty ze snížení daně a zvýšení daňové slevy se sčítají. Daňová sleva je pro všechny stejná a měla by lidem v příštím roce přinést úsporu 773 korun měsíčně.

Lidovky.cz: Co tedy ti s nízkými příjmy?

U nich to povede maximálně k tomu, že jim základ daně spadne na nulu nebo v některých případech se zvětší daňový bonus u odpočtu na vyživované děti. Pokud se vrátím k příkladu zaměstnance s rodinou a 16 tisíci hrubého – u něj může zvýšení oné základní daňové slevy na poplatníka vést k získání či zvýšení jeho daňového bonusu na děti. Tedy pokud daňový bonus ještě neměl, může jej dostat, a pokud jej měl, může dostávat více.





Lidovky.cz: Máte jako komora souhrnný přehled, kolika poplatníků se daňový bonus týká?

Nemáme. Jsou to údaje, které jsou citlivé. A pokud je někdo má, tak je to jedině finanční správa. Daňovou povahu vlastně daňový bonus nemá, je to svým charakterem spíše sociální dávka, stát jím pomáhá nízkopříjmovým skupinám. V situaci, kdy základ daně, ta roční hrubá mzda, už je tak nízká, že tam po odčitatelných položkách nezůstane nic ke zdanění, tak aby vůbec bylo možné tu odpočitatelnou položku uplatnit, je možné základ daně vyčíslit se záporným znaménkem. A to je částka, kterou se stát v případech nízkopříjmových rodin s dětmi rozhodl vyplatit jako podporu těmto rodinám.

Institut daňového bonusu nemá ambici nahrazovat sociální dávky. Je to ale institut pro rodiny s dětmi, pokud jsou v situaci, že příjmy jsou takové, že ani neumožňují, aby poplatník vůbec nějaké daně platil.

Lidovky.cz: Takže zaměstnanci s malým platem a dětmi mohou od státu nově získat i pár tisíc korun měsíčně. Anebo dostat o několik set či tisíc víc než doposud...

Ano. Je to spíše sekundární efekt těch opatření, ale může se dostavit.

Lidovky.cz: Lidé oceňují interaktivní daňové přiznání, do něhož stačí dát dle připojeného návodu pár údajů, a formulář udělá veškerou práci sám. Co bude od ledna? Stihne finanční správa připravit změněný formulář?

Není to poprvé, co se změny schvalují takto, na poslední chvíli. A v poslední době je vidět, že se jim to daří docela rychle. I v posledních letech byla daňová správa připravena na změny reagovat. Asi nelze očekávat, že by nové formuláře byly připraveny v lednu. Ale pokud se bude podávat daňové přiznání, tak to bude do konce března nebo konce června pro ty, co mají daňového poradce, a to už ty změny stihnou udělat.

Myslím, že ony novinky budou spíše obtížné pro zaměstnavatele. Protože už výpočet mzdy za leden budou muset dělat podle nových pravidel. Pokud se podaří ten předpis schválit tak, aby začal platit od ledna...

Lidovky.cz: A co podnikatelé?

Na ně to dopad mít nebude. Jejich daňové zálohy se počítají podle poslední známé daňové povinnosti. Tedy podle daňového přiznání, které se dávalo za rok 2019. Takže nové zálohy nemusejí řešit přinejmenším do března nebo do června. Podle toho, kdy odevzdají daňové přiznání.

Lidovky.cz: Také daňoví poradci musejí přenastavit, přizpůsobit své systémy, s jejich pomocí zpracovávají lidem jejich daňová přiznání. Mají se jejich klienti připravit na zdražení jejich služeb?

Myslím si, že nijak zvlášť. Tohle jsou věci, které se upravují průběžně. Nemáme zkušenosti s tím, že by se tohle nějak propisovalo do ceníku služeb daňových poradců.