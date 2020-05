‚Chyběli mi kamarádi i učitelka.’ Školám pomáhají různé vychytávky, nezvyklý režim žákům nevadil

Praha Vedení škol zabrala spoustu času příprava na příchod malých svěřenců. Vše museli předem pečlivě naplánovat, aby se co nejvíce přiblížili požadavkům ministerstva školství. Dodržet vše stoprocentně je podle pedagogů prakticky nemožné, ale všichni oslovení LN se shodují, že se snaží o maximum. Podstatné bylo, že podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Michala Černého nenastaly nikde větší problémy.

Museli si přivstat, ale většině to nevadilo. „Moc jsem se těšila na kamarády i na paní učitelku. Bylo mi bez nich smutno,“ vyprávěla devítiletá Lenka z Prahy. Poprvé od 11. března se v pondělí mohla spolu s dalšími dětmi z prvního stupně základních škol vrátit po vynucené přestávce do lavic. Dobrovolné možnosti využila více než polovina z nich.



Radost ze setkání jim nezkazily ani nestandardní podmínky, s nimiž se museli žáci i kantoři vypořádat – sezení v lavicích po jednom s rozestupy, maximálně patnáctičlenné skupiny a nezbytná hygiena na každém kroku.



Zvláštní pravidla platí i pro přestávky, stravování a odpolední pobyt dětí ve školních budovách.

„První den byl spíš o tom, jak a co bude fungovat, kdy jsou přestávky a podobně. Uvidíme po pár dnech,“ řekla webu Lidovky.cz učitelka ze Základní školy Velké Opatovice Markéta Illová.

Všemu předcházela pečlivá příprava

S realizací předem připraveného scénáře se na školách začalo už brzy ráno. Cílem bylo, aby se před školou i v ní pohybovalo najednou co nejméně lidí. K tomu slouží různé vychytávky.

Větší základky to zpravidla vyřešily tak, že rozdělily příchod dětí do budovy do několika časových vln. Ty, které disponují více vchody, otevřely všechny pro jednotlivé skupiny školáků. Před vstupem učitelé měřili dětem teplotu a vybírali od nich čestné prohlášení podepsané rodiči, že nemají příznaky onemocnění covid-19. Občas na něj některé dítě zapomnělo, případně je opomněli podepsat rodiče, kteří tak museli do školy narychlo přijít, aby se jejich ratolest dostala dovnitř.

Uvolněná atmosféra

„Podle mých informací asi z dvaceti škol, od nichž mám údaje, nastoupilo včera nejméně 11 procent dětí a nejvíce 69 procent. Většinou se ovšem jednalo o 40 až 50 procent,“ sdělil webu Lidovky.cz Černý, který je zároveň ředitelem pražské základní školy v Klánovicích. „Mně přišlo 23 procent dětí. Učitelé vše zvládli bez problémů, ranní nástup a oběd proběhl také až překvapivě bez zádrhelů, vše klapalo podle harmonogramu,“ dodal. Celkem se na 1. stupeň škol včera podle odhadů ministerstva vrátilo až 60 procent mladších žáků.

Samotné vyučování bylo poněkud nestandardní, většinou probíhalo v mnohem uvolněnější atmosféře než obvykle. „Vypnuli jsme zvonění, přestávky si řídili sami učitelé tak, aby se děti na chodbě nepotkaly. Nebyl to problém, protože se devět skupin dětí rozmístilo celkem do čtyř pater, ve dvou budovách po dvou poschodích,“ popsal pro Lidovky.cz ředitel klánovické základky.

STŘÍPKY Z PRVNÍHO DNE VE ŠKOLÁCH

■ Někde včera vítala navracející se školáky vyvěšená státní vlajka.



■ V jedné vesnické škole se prvňáček po obědě sám vydal pěšky domů do 10 kilometrů vzdáleného domova; byl naštěstí hned „odchycen“ a vše vyřešeno.



■ V jisté obci se objevil první případ covid-19 u příbuzného dítěte, které včera přišlo do třídy; ředitel školy nyní čeká, zda se neobjeví nějaké reakce mezi rodiči.



■ Nejméně přišlo do školy 11 % mladších žáků, nejvíce 69 %Zdroj: Asociace ředitelů zákl. škol

Žáci prvního stupně, kteří včera do školy z různých důvodů nedorazili, pokračují ve vzdělávání na dálku. „Ještě budeme muset technicky dořešit dálkovou výuku třídních, kteří mají do tříd živé vstupy přes interaktivní tabuli. Směrem od nich do tříd to funguje bezvadně, ale obráceně ne. Zkusíme to nějak vymyslet s mikrofony a kamerami, aby paní učitelky doma měly také odezvu. Takhle byly děti ve třídách odkázány pouze na chat, na rozdíl od těch, co zůstaly doma,“ popsal pro web Lidovky.cz Černý.



Mladší školáci nebyli poslední, komu bylo umožněno osobně navštívit svou školu. Od 1. června se budou moct vrátit děti se zdravotním postižením. Dobrovolný nástup ve stejném termínu čeká také na studenty středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol a od 8. června na žáky druhého stupně základních škol. Návrh ministra školství Roberta Plagy (ANO) včera schválila vláda.

Školy by pro žáky mohly připravit aktivity podle svých možností. Nemusely by fungovat každý den jako první stupeň základních škol, ale spíše ve formě konzultací, podobně jako je tomu již nyní u žáků posledních ročníků základních či středních škol, kteří se připravují na přijímací zkoušky.