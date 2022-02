Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) hovoří 7. května 2020 v Praze na tiskové konferenci k představení fungování projektu chytré karantény. Zleva přihlížejí zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla a podplukovník Petr Šnajdárek jako zástupce armády, která je do projektu zapojena. | foto: ČTK

Původní zpráva

Plukovníka Petra Šnajdárka zřejmě navrhne česká vláda na povýšení do hodnosti generála. Serveru Lidovky.cz to řekl důvěryhodný zdroj z armádního prostředí. Šnajdárek stál u zrodu Chytré karantény a už od začátku působí v rámci Centrálního řídícího týmu. Jak informoval nedávno server Lidovky.cz, vojenského experta na elektronický boj má brzy čekat přesun z „covidových“ struktur zpět do běžného armádního provozu.