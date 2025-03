13:30

Pražská usedlost Cibulka, která desítky let chátrala, se otevírá veřejnosti. V nově zrekonstruovaném Domku zahradníka začne od soboty 29. března fungovat Café Cibulka. Za opravou celé usedlosti stojí Nadace rodiny Vlčkových. Podívejte se, jak to vypadá uvnitř a co všechno se změnilo.