Soud vynese rozsudek nad Cimickým. Obžaloba pro něj chce pět let vězení

Soud dnes vynese rozsudek v řízení s psychiatrem Janem Cimickým, který je obžalován ze znásilnění a vydírání. Státní zástupkyně požaduje pět let vězení a desetiletý zákaz činnosti, jelikož se skutků dopouštěl v souvislosti s výkonem lékařské profese. Obhájce naopak požaduje, aby byl jeho klient všech obvinění zproštěn.
Podle Cimického obhájce není možné dokazování ukončit, protože nebyl seznámen se všemi dokumenty ze spisu. V pondělí během závěrečných řečí také poukázal na možné promlčení většiny nároků poškozených žen na náhradu škody. Pětatřiceti případů vydírání a čtyř znásilnění se Cimický totiž podle obžaloby dopustil již mezi lety 1979 a 2019.

Ženy, které byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, podle žalobců lékař osahával, líbal nebo s nimi prováděl další sexuální praktiky. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi.

Poškozené ženy požadují po Cimickém náhradu újmy v částkách od 80 tisíc korun do půl milionu korun. Dohromady po psychiatrovi žádají zhruba šest milionů korun.

Soud uznal Cimického vinným ve všech bodech obžaloby už v listopadu roku 2024. Podle odvolacího senátu Městského soudu v Praze však rozsudek trpěl vadami z hlediska prováděných důkazů. Rozhodnutí odvolací soud zrušil a nařídil věc znovu projednat. Návrh státní zástupkyně je stejný jako při předloňském nepravomocném odsouzení.

