Přišel trest za Tchaj-wan, Čína udeřila na české firmy. Macinka chce vysvětlení

  17:39
Čína zařadila na svůj exportní sankční seznam sedm subjektů z Evropské unie, včetně českých zbrojařských společností Excalibur Army a Omnipol, české pobočky americké společnosti zaměřené na satelitní snímkování SpaceKnow a českého národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace. Oznámilo to podle agentury AFP čínské ministerstvo obchodu. Český ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že bude po Pekingu vyžadovat vysvětlení.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

„Tohle by nám čínské úřady měly dobře vysvětlit,“ napsal Macinka na facebooku a dodal, že už dal příslušné pokyny zastupitelskému úřadu ČR v Pekingu.

Zařazení na seznam znamená, že čínské exportní firmy nesmí zmíněným společnostem dodávat zboží dvojího užití, tedy použitelné k civilním i vojenským účelům. České firmy odmítly situaci více komentovat; skupina CSG, pod kterou Excalibur Army patří, s Omnipolem ale neočekávají výrazný dopad na své podnikání.

Čínské ministerstvo uvedlo, že zavádí omezení vůči sedmi evropským společnostem a subjektům působícím v odvětví vyzbrojování a obrany, a to zejména kvůli prodeji zbraní nebo tajným dohodám s Tchaj-wanem. Ostrov s demokratickou vládou čínský režim považuje za vzbouřeneckou provincii a aktivity ve prospěch této ostrovní země opakovaně kritizuje.

„Společnost Excalibur Army neodebírá přímo žádné technologie dvojího užití z Číny. Pokud jde o možné dopady, neočekáváme, že by toto opatření mělo podstatný vliv na naše podnikání,“ sdělil ČTK mluvčí skupiny CSG Andrej Čírtek. VZLU Aerospace zase uvedlo, že rozhodnutí Pekingu respektuje.

Kromě českých subjektů se nová omezení vztahují na belgickou firmu FN Browning Group a její dceřinou společnost Fabrique Nationale Herstal, což jsou výrobci ručních palných zbraní, a na německou společnost Hensoldt AG, která se zaměřuje na radary a leteckou techniku.

Sankcionovaným společnostem je zakázáno dodávat zboží dvojího užití od čínských exportérů a prodávat jim zboží pocházející z Číny.

Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že Peking o svých krocích předem informoval Evropskou unii prostřednictvím mechanismu dialogu o kontrole vývozu. Opatření podle něj nemá dopad na běžné obchodní vztahy mezi Čínou a EU.

Zatímco mnoho zemí, zejména v Evropě, se obává jakékoli obranné spolupráce s Tchaj-wanem kvůli strachu z čínských odvetných opatření, Tchaj-pej nachází stále větší porozumění v některých částech střední a východní Evropy, zejména od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, napsala agentura Reuters.

Čína opakovaně uvaluje sankce na velké americké výrobce zbraní za prodej jejich produktů Tchaj-wanu; naposledy se tak stalo v prosinci loňského roku poté, co USA oznámily dohodu o prodeji zbraní Tchaj-wanu v hodnotě 11 miliard dolarů.

Demokraticky zvolená tchajwanská vláda odmítá nároky Pekingu a uvádí, že o budoucnosti ostrova mohou rozhodovat pouze jeho obyvatelé.

