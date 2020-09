Čína i Rusko si své koně ‚kultivují‘ už v komunální politice, varuje šéf BIS Koudelka

PRAHA Jedním ze snadno zranitelných míst mohou být obce a kraje. Právě tam míří úsilí Číny a Ruska, aby získaly spolupracovníky v řadách politiků. Z nich se totiž následně rekrutují celostátní představitelé. A „investované“ úsilí se pak může cizím zpravodajským službám vyplatit. Právě před pronikáním nepřátelských zahraničních mocností do územních samospráv varoval v pátek dopoledne v Senátu Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS).

„Obce a kraje rozvíjejí své vlastní zahraniční styky a projekty. Často nebývají důsledně zaznamenané a na ústřední úrovni o nich není centralizovaný přehled. Z obecní a krajské úrovně se často rekrutují zástupci – ať už političtí nebo úředničtí – pro vyšší úrovně veřejné správy. Pakliže se na něj zaměří na počátku jeho kariéry a vztah s ním kultivují, ve chvíli, kdy dojde na důležité místo, kde může ovlivňovat chod instituce, na něj mohou daleko lépe působit a dosáhnout svého cíle. Věřte, že mluvím o zkušenostech z konkrétních případů, které služba řeší,“ řekl Koudelka.



Nenechal zároveň nikoho na pochybách, koho považuje za hrozbu. „Výhrůžky České republice ze strany Ruska po vyhoštění ruských diplomatů v tzv. kauze ricin či zcela neakceptovatelné vyhrožování druhému nejvyššímu představiteli země a celé České republice Čínou po jeho návštěvě Tchaj-wanu jsou skutky, které jasně dokazují, že jsou to právě tyto dvě země, které se na pokusech o ovlivnění státních institucí naší země podílejí nejvíce,“ doplnil šéf BIS na konferenci uspořádané horní komorou na téma „Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům“.

Páteční setkání v Senátu přitom ráno zahájil jeho předseda Miloš Vystrčil (ODS), který vedl nedávnou delegaci na Tchaj-wan k nelibosti Pekingu. A právě před důsledky jeho mise varoval čínský ministr zahraničí Wang I. „Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus,“ uvedl doslova Wang.

Vznikne na vnitru speciální jednotka?

Skutečnost, že snadným cílem ovlivnění se mohou stát municipality a kraje, vnímá i Senát. Hovořil o tom Pavel Fischer (nezávislý), předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Vyplynulo to mimo jiné z terénního šetření, které provedl výbor. Jedním z nástrojů, jak zabránit pronikání cizích mocností, by podle Fischera mohlo být vytvoření nového pracoviště na ministerstvu vnitra. Předseda výboru doporučil vznik centrálního pracoviště, které by koordinovalo styky s Čínou a zeměmi s podobným režimem na všech úrovních veřejné správy.

„Jako nezbytný se jeví vznik centrálního pracoviště možná na úrovni ministerstva vnitra, které by poskytovalo institucím veřejné správy relevantní informace a doporučení k zahraniční spolupráci,“ uvedl senátor Fischer.

Podle šéfa BIS je ale snadných terčů víc. Stejně zranitelní jako územní samosprávy mohou být i akademická pracoviště. „Zpravodajské služby využívají právě otevřenost akademické obce k získávání informací, o které mají zájem a ke krádežím duševního vlastnictví,“ upozornil Koudelka.

Dukovany potřebují hlídat

Cíle ovlivnění nemusí vždy souviset jen s politikou a bezpečností. Někdy jde o peníze a veřejné zakázky. Podle Koudelky zejména ruské nebo čínské firmy totiž při zakázkách v cizině úzce spolupracují se svými vládami.

„Jejich státní mocí se pokouší získat informace, které by jí pomohly ovlivnit důležité úředníky naší státní správy či by firmy zvýhodňovaly před konkurencí v rámci nějaké soutěže. A to mnohdy za podpory zpravodajských služeb své země. Toto je věc velmi vážná a nebezpečná, které BIS věnuje velkou pozornost v úzké spolupráci s orgány činnými v trestním řízení,“ uvedl Koudelka.

A přidal i konkrétní oblast, kde vnímá největší rizika „Oblastí, kterých se tento problém týká, je víc, tou nejdůležitější a nejzávažnější je nyní dostavba našich jaderných elektráren.“ Česko je v procesu přípravy projektu dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech. O zakázku se zajímají dodavatelé z celého světa včetně čínských a ruských firem.

Dezinformace jako zbraň

Před dvojicí mocností varoval dopoledne i Martin Povejšil, náměstek ministra zahraničí. „Dnes považujeme za doložené, že dezinformační kampaně mají původ v Číně a v Rusku. Ne vždy jsou přímo centrálně státně řízené, ale v řadě případů jde o aktivity, které jsou (státem) buď inspirované, nebo podporované, nebo přinejmenším tolerované,“ upozornil Povejšil.

Podle něj země nesmí připustit rozmělňování a podkopávání důvěry v instituce, na kterých stojí naše bezpečnost – tedy EU a NATO. Právě na to tyto kampaně pomocí sociálních sítí cílí.



Jak se jim bránit? V Senátu padla odpověď. „Bohužel se setkáváme s tím, že některé organizace či úřady mnohdy i na světové úrovni nemají sílu nebo odvahu těmto dezinformačním tlakům čelit. A přitom právě jasný, pevný a silný postoj je tím, čemu Rusko, Čína a jiní podobně orientovaní státní aktéři rozumí a co akceptují,“ uvedl ředitel BIS Koudelka.

Zmínil jako příklad organizování konferencí o bezpečnosti sítí 5G pod záštitou premiéra Andreje Babiše. Na nich odborníci a politici hledají způsoby, jak zamezit rizikovým technologickým společnostem z Číny (Huawei a ZTE) pronikat do kritické infrastruktury státu.

Tento týden proběhl již druhý ročník této akce. „Příkladem jasného a pevného postoje je rozhodnutí premiéra o konání konferencí ohledně bezpečnosti 5G sítí. Nepodlehli jsme žádným tlakům tyto konference nepořádat či je znevěrohodnit přizváním nedůvěryhodných účastníků,“ uvedl ředitel BIS Koudelka.

Připojil dále jako příklad i reakci na konflikt dvou ruských zpravodajských důstojníků v Praze, který vyústil v kauzu takzvaného ricinového vraha, jenž se měl údajně pokusit otrávit české komunální politiky. „Rusové očekávali, že vše skončí ve ztracenu. Jaké však bylo jejich překvapení, když premiér této země jasně a tvrdě vystoupil, přesně a bez vytáček uvedl situaci na pravou míru a oba ruské diplomaty poslal domů. To je správná reakce sebevědomé země,“ zmínil šéf BIS.

Dopoledního setkání v Senátu se přes telemost zúčastnila i místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Zmínila, že EU za poslední dobu zmonitorovala celkem 215 aktivit namířených proti ČR a vedených zejména z prokremelských webů. V nich bývá Česko vyobrazováno jako „loutka ovládaná zlým Západem“. S tím se ale nelze smířit. „Dezinformační kampaně nemají nic společného se svobodnou debatou, jejich cílem je manipulovat a mást veřejnost,“ zdůraznila eurokomisařka.