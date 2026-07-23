Okamuru přijal třetí nejvlivnější muž Číny, mluvilo se i o „dobrosrdečném“ Krtečkovi

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  12:35
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Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) se v Pekingu sešel s Čao Le-ťim, který je třetím nejvlivnější mužem v Číně a je stejně jako Okamura hlavou parlamentu. Předtím českého šéfa dolní komory přijal předseda Čínského lidového politického poradního shromáždění a hlavní ideolog komunistické strany Wang Chu-ning. Ten v rámci dobrých vztahů zmínil i „dobrosrdečného“ krtečka.

„Váš krteček byl jedním z prvních zahraničních animovaných seriálů uvedených v Číně. Byl přátelský, dobrosrdečný,“ vyzdvihl Chu-ning přednosti legendární kreslené pohádkové postavičky. V úvodním projevu mluvil i o dalších přednostech Česka. „Přátelství Číny má dlouhodobou historii,“ zavzpomínal Chu-ning a ocenil snahu o rozvoj česko-čínských vztahů od nové české vlády.

Tomio Okamura se setkal s předsedou čínského parlamentu Čao Le-ťim. (23. července 2026)
Tomio Okamura se setkal s předsedou čínského parlamentu Čao Le-ťim. (23. července 2026)
Tomio Okamura se setkal s předsedou čínského parlamentu Čao Le-ťim. (23. července 2026)
Tomio Okamura se setkal s předsedou čínského parlamentu Čao Le-ťim. (23. července 2026)
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„Je to symbolicky deset let od navázání strategického partnerství, které vyhlásili tehdejší prezidenti,“ navázal Okamura.Ten chtěl v rámci jednání otevřít otázky třeba na zrušení víz pro české občany cestující do Číny nebo obnovení letecké linky na trase Praha – Šanghaj.

Výsledky jednání ale zatím nejsou známy stejně jako to, jak dopadla jednání s náměstkem ministra kultury a cestovního ruchu o možnosti uspořádat výstavu terakotové armády v Praze.

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