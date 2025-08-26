Neobvyklý úkaz nad Českem. Palivo čínské rakety vytvořilo světelnou podívanou

Autor:
  13:39aktualizováno  13:39
V pondělí večer vzbudil pozornost na sociálních sítích neobvyklý světelný úkaz. Kolem půl jedenácté v noci se na obloze objevil svislý paprsek světla zdánlivě připomínající kometu nebo stopu po raketě. Nešlo ani o běžný meteor, protože jev byl viditelný až deset minut v kuse a zaznamenaly ho stovky lidí napříč republikou.
Zvláštní astronomický jev byl spatřen ve večerních hodinách napříč Českem....

Zvláštní astronomický jev byl spatřen ve večerních hodinách napříč Českem. Podle odborníků šlo zřejmě o palivo z čínské rakety Dlouhý pochod. (26. srpna 2025) | foto: Petr Fišl

Zvláštní astronomický jev byl spatřen ve večerních hodinách napříč Českem....
Zvláštní astronomický jev byl spatřen ve večerních hodinách napříč Českem....
Čínská raketa Dlouhý pochod 8 nese satelit na orbitu. (20. března 2024)
Čínská raketa Dlouhý pochod 8 nese satelit na orbitu. (20. března 2024)
9 fotografií

„Mohlo jít o vypuštěné palivo zřejmě z druhého stupně (čínské) rakety Dlouhý pochod 8A po vypuštění neznámé družice,“ vysvětlil iDNES.cz astronom Martin Gembec. Podle něj se úkaz mohl nacházet přibližně na pokraji nízké oběžné dráhy Země, tedy ve výšce zhruba dvou tisíc kilometrů.

K úkazu se na sociálních sítích vyjádřil i Astronomický ústav Akademie Věd ČR, který potvrdil, že skutečně mělo jít o palivo z čínské rakety.

„Jednalo se o nové palivo Methalox (kapalný kyslík a metan), které je novinkou v pohonných hmotách raket, je čistější a více ekologické,“ doplnil Astronomický ústav ve svém příspěvku. Raketa odstartovala okolo 21. hodiny SELČ.

Na sociálních sítích lidé sdíleli své fotografie zachycující tento úkaz napříč celou Českou republikou. Není to však zřejmě poslední šance podobný jev vidět, jelikož čínská raketa Dlouhý pochod 8A je zkonstruována pro pravidelné vynášení většího množství satelitů na nižší oběžnou dráhu.

Podle agentury Reuters je celý projekt součástí čínských snah čelit současné dominanci americké společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska, která na orbitě disponuje zatím zhruba osmi tisíci satelitů konstelace Starlink.

Jméno rakety odkazuje na strategický ústup čínské komunistické armády během občanské války v letech 1934 až 1935. Pod vedením generála Ču Te a Mao Ce-tunga tehdy desítky tisíc vojáků během třinácti měsíců urazily přibližně 12 500 kilometrů.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.