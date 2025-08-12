Pavel se s tibetským duchovním vůdcem setkal na konci července v Indii a popřál mu k jeho 90. narozeninám.
„Bez ohledu na opakované protesty a důrazný odpor Číny se Pavel vydal do Indie, aby se setkal s dalajlamou. To je ve vážném rozporu s politickým závazkem, který česká vláda přijala vůči čínské vládě. S ohledem na závažnost Pavlova provokativního jednání se Čína rozhodla s ním ukončit veškeré kontakty,“ uvedl mluvčí čínského ministerstva Lin Ťien.
„Informace zatím sbírám z médií a momentálně k tomu zjišťuji další podrobnosti,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí prezidentovy kanceláře Filip Platoš.
Pavla na návštěvu dalajlamy doprovodila česká velvyslankyně v Indii Eliška Žigová. Čína považuje Tibet, který v roce 1950 násilně obsadila, za svou provincii a dalajlamovu autoritu neuznává.
„Dalajlama měl významné životní jubileum a pozval prezidenta Pavla na oslavu. Prezident využil příležitosti a během návratu z pracovní návštěvy Japonska se odpojil od delegace, aby dalajlamovi osobně poblahopřál,“ vysvětlil už dříve Hrad okolnosti návštěvy. Šlo o čistě soukromou cestu, na které Pavla nedoprovázel nikdo z Kanceláře prezidenta republiky.
Přátelství s Václavem Havlem
Dalajlámu pojilo osobní přátelství s bývalým prezidentem Václavem Havlem. Na jeho pozvání přijel do tehdy ještě Československa poprvé 2. února 1990. Návštěva tehdy vzbudila kritiku Číny. Od první návštěvy země na Havlovo pozvání byl v Česku několikrát, naposledy se v roce 2016 zúčastnil konference Forum 2000.
Čínské velvyslanectví v Praze Pavlovu návštěvu odsoudilo bezprostředně po ní. „Čínská strana vyjadřuje silné znepokojení a rozhodný nesouhlas s tím, že prezident Pavel ignoroval vážné stanovisko čínské strany a celkovou situaci čínsko-českých vztahů a trval na tom, aby se setkal v Indii s 14. dalajlámou,“ uvedlo v prohlášení na konci července.
Útěk do exilu v Indii
Dalajlama, občanským jménem Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho, se narodil 6. července 1935 v Tagccheru v Tibetu v rodině rolníka. Ve dvou letech byl označen za reinkarnaci 13. dalajlamy. Od neúspěšného povstání proti čínské nadvládě v roce 1959 a útěku z Tibetu žije dalajlama v indické Dharamsále v podhůří Himálaje, kde také sídlí tibetská exilová vláda. V roce 1989 získal Nobelovu cenu za mír.
Čína tibetskou exilovou vládu neuznává a dalajlamu viní ze separatistických snah. Dalajlama obvinění ze separatismu odmítá a zdůrazňuje, že prosazuje pro Tibet větší autonomii a ochranu tibetské buddhistické kultury.
Dalajlama, který je už nyní nejdéle žijícím nejvýše postaveným představitelem tibetského buddhismu, na začátku července prohlásil, že by se rád dožil více než 130 let.
Oznámil také, že staletá tibetská buddhistická instituce duchovního vůdce zůstane zachována. Podle agentury AP tak ukončil spekulace, že by mohl být posledním, kdo tuto duchovní roli zastává. Jeho úřad uvedl, že příštím dalajlamou by mohla být i žena nebo člověk narozený mimo Tibet. Výběr nového duchovního vůdce bude mít na starost úřad dalajlamy.