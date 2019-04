Čína údajně ruší umělecká vystoupení spojené s Prahou. Petříček se proto setká s čínským velvyslancem

PRAHA Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se sejde s čínským velvyslancem kvůli tomu, že Čína údajně ruší vystoupení českých kulturních institucí, jejichž název je spojen s Prahou. Ministr to dnes řekl novinářům, před schůzkou si chce informace ještě ověřit na ministerstvu kultury. Pokud by bylo vystupování českých umělců omezováno, považoval by to Petříček za nešťastné.

O rušení vystoupení českých umělců mluvil při návštěvě Pekingu ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Podle něj tak čínské úřady reagují na některá prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Čína podmínila povolení k turné PKF - Prague Philharmonia kritikou postojů vedení Prahy, to však filharmonie odmítla.



„Je to nešťastné rozhodnutí, pokud by právě kulturní obec měla být omezována kvůli nějakým nesouladům v politice,“ řekl Petříček. „Kultura je od toho, aby lidi sbližovala. Jestli mají umělci nějaké názory, tak by za to neměli být trestáni,“ doplnil.

Petříček si chce vyžádat podrobnější informace o záležitosti od ministerstva kultury. Poté hodlá věc na diplomatické úrovni řešit. „Chci se setkat v blízké době s čínským velvyslancem a chci s ním o tom hovořit,“ řekl.

Pražský magistrát byl zmiňován v souvislostech s Čínou od nástupu nové koalice několikrát. Praha se například opět rozhodla v březnu vyvěšovat na budovu magistrátu tibetskou vlajku. Pozvání k setkání také dostal předseda tibetské exilové vlády Lobsang Sangay. Vedení města začalo rovněž jednat s Pekingem o změně tzv. sesterské smlouvy, kterou s čínským městem uzavřelo minulé vedení Prahy. Z něho chce současné vedení Prahy odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.