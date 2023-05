Už samotný nástup bývalého viceguvernéra České národní banky Vladimíra Tomšíka do funkce ambasadora v roce 2019 vyvolal na české politické scéně vlnu kritiky. Ani jeho působení v Pekingu se nevyhnulo několika skandálům, ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) mu například vyčinil za to, že loni na žádost Zemana vyjádřil podporu zimním olympijským hrám v Pekingu. Řada západních zemí se přitom kvůli stavu lidských práv v Číně naopak rozhodla pro diplomatický bojkot her.