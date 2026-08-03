„Na základě vyjádření obviněného, které prezentoval prostřednictvím svého obhájce, bylo zrušeno vazební zasedání a rozhodování se z vazebního zasedání přesouvá do neveřejného zasedání,“ uvedla Dostálová. „Během zítřejšího dne lze očekávat rozhodnutí, ale o jeho obsahu nelze informovat média dříve než obviněného. Bližší informace bude možné poskytnout až po doručení rozhodnutí prostřednictvím soudu prvního stupně,“ doplnila mluvčí.
Trestní řád nevyžaduje konání vazebního zasedání při každém rozhodování o vazbě. V případech stanovených zákonem, mimo jiné pokud se obviněný práva na vazební zasedání vzdá, může soud rozhodnout bez osobního projednání věci.
Muže, který byl podle serveru Seznam Zprávy pražským zpravodajem čínského deníku, obvinila policie letos v lednu z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Městský soud po podání obžaloby v červnu rozhodl, že případ vrací policii k došetření, zároveň by podle něj měl být čínský občan propuštěný z vazby. Státní zástupce podal proti oběma rozhodnutím stížnost. Deník N napsal, že se vyšetřovatelé bojí toho, že muž v případě propuštění z vazby odjede do Číny, a případ tím prakticky skončí.
Podle Seznam Zpráv působil muž v Česku pro stranické médium čínské komunistické strany roky, česká vláda mu opakovaně prodlužovala akreditaci, dělal rozhovory s českými a slovenskými politiky, od kterých se podle bezpečnostních složek pokoušel sbírat informace.
V Číně na konci června zadrželi Čecha, který je tam vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle Deníku N české bezpečností složky nevylučují to, že by Čína mohla muže chtít vyměnit za jejich občana zadrženého v Česku. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) řekl, že český občan byl v Číně na soukromé návštěvě a nemá vazby na jakoukoliv českou státní instituci. Následně uvedl, že kauzu budou řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti.