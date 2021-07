Podzemní dráhy po celém světě se snaží přizpůsobit vyvíjejícímu se extrémnímu počasí, píše web The New York Times (NYT). V posledních pár týdnech s vodou v metru bojovali minimálně ve třech velkých metropolích: Londýně, New Yorku a čínském Čeng-čou. Jak je připravena Praha, aby se v „podzemce“ neopakovalo to, co při povodních v roce 2002?