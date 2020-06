Vystrčil na Tchaj-wan? Podpora separatistů a ohrožení suverenity Číny, reaguje Peking

Praha Návštěva předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wanu by znamenala otevřenou podporu separatistických sil, což je významný zákrok do čínské suverenity, uvedl v úterním vyjádření mluvčí čínského velvyslanectví v Praze. Akt by podle něj významně porušil základní normy mezinárodních vztahů a bilaterální politické závazky a podryl politické základy budoucí spolupráce mezi Čínou a Českou republikou.

K cestě podle Vystrčila vedla potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je ČR založena, před krátkodobými ekonomickými zájmy. „Buď budeme držet své principy a své hodnoty, anebo budeme počítat groše. Přikláním se k tomu, abychom přestali počítat groše, protože jednou bychom mohli zjistit, že už vůbec žádné nemáme,“ uvedl.

Senát podle Vystrčila zůstal jedinou institucí, která vůči Číně hájí českou suverenitu, svébytnost a sebevědomí českého národa. „Čínská lidová republika je přesvědčena, že má právo nám říkat, co máme dělat a jak to máme dělat,“ uvedl předseda Senátu. Podle něj Čína bere ČR jako bránu do Evropy, nikoli jako rovnoprávného partnera.

„Čína si dovoluje projevit výraznou nespokojenost a nesouhlas s takovým činem,“ uvedl mluvčí čínského velvyslanectví. Podle ambasády by Vystrčilova cesta znamenala otevřenou podporu separatistických sil, což je významný zákrok do čínské suverenity. Akt by podle něj významně porušil základní normy mezinárodních vztahů a bilaterální politické závazky, uvedlo velvyslanectví.

„Prezident republiky Miloš Zeman konstatuje, že cesta předsedy Senátu na Tchaj-wan nebyla doporučena prezidentem republiky, předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedou vlády ani ministrem zahraničních věcí,“ zprostředkoval Zemanovo vyjádření jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

„Předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel, takže je to jeho rozhodnutí, je to na něm, jaký dopad to může mít na naše ekonomické zájmy,“ řekl novinářům v Hradci Králové Babiš. Podle něj je špatně, pokud se politické rozpory v ČR přenášejí na vztahy k jiným zemím.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) novinářům řekl, že ho rozhodnutí předsedy Senátu nepřekvapilo, respektuje ho. Je přesvědčen o tom, že motivem Vystrčila k cestě na Tchaj-wan je „rozmíška s čínským velvyslancem“, což je podle něj „možná trošku málo“. Tvrdí, že nedostal odpověď, co konkrétně nového cesta předsedy Senátu do česko-tchajwanských vztahů přinese.

Vystrčilovu cestu naopak podpořili místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09) či předseda ODS a místopředseda Sněmovny Petr Fiala. „Jsme suverénní, svobodná země. Žádná ambasáda nesmí předsedovi Senátu přikazovat, co má/nemá dělat, kam smí/nesmí cestovat,“ napsal na twitteru.

Vystrčil počítá s tím, že by k cestě využil vládní letadlo tak jako při jiných zahraničních misích. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) řekl, že žádosti o poskytnutí letadla vyhoví, zatím ji ale nedostal.

Po Vystrčilovi se na Tchaj-wan chystá i předseda školského výboru Senátu Jiří Drahoš (z klubu STAN). Do země zamíří v říjnu, doprovodí ho vědci z Akademie věd a vysokých škol.

Čína považuje Tchaj-wan za svou vzpurnou provincii. Peking prosazuje politiku jedné Číny a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení ostrova k Číně. ČR, stejně jako celá EU nebo USA, politiku jedné Číny uznává.

Čínské velvyslanectví Kuberu před cestou na Tchaj-wan varovalo. Kubera dopis dostal během lednového setkání se Zemanem a Vondráčkem na Hradě. Dokument prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy. Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel na infarkt. Bylo to několik dní poté, co navštívil i čínské velvyslanectví.