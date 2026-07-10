Mluvčí kabinetu Karla Mráčková sdělila serveru, že zařízení někdo v sále ztratil, nikdo se pak ale k němu nehlásil. Žádné bezpečnostní riziko podle ní nevzniklo navzdory tomu, že vláda v sále jedná i o utajovaných věcech a pro nahrávání platí přísná omezení.
„Zařízení bylo nalezeno zaměstnanci, kteří prováděli běžný úklid. Bylo vypnuté a nebylo nijak ukryté, jednalo se tedy zcela zjevně o ztrátu. Jelikož ten den probíhalo v místnosti více jednání, nebylo možné určit, kdo a kdy toto zařízení ztratil,“ řekla pro Seznam Zprávy Mráčková.
„V den nálezu vláda nezasedla a v místnosti neprobíhalo ani žádné jednání ve vyhrazeném režimu. Tato zasedací místnost je využívána i pro celou řadu dalších jednání nebo porad,“ uvedla pro redakci iDNES.cz Mráčková.
„Nejednalo se navíc o nahrávací zařízení ve smyslu odposlouchávacího zařízení, jde o poměrně běžně používaný diktafon, který je dostupný v obchodech s elektrotechnikou a jehož funkce nijak nepřevyšují standardní mobilní telefon,“ upřesnila dále mluvčí a dodala, že pořizování záznamu není na těchto jednáních zakázáno ani jakkoliv omezeno a je tudíž bezpředmětné, zda je k tomu případně používán běžný mobilní telefon nebo zařízení.
Žádní špioni, baví se Šťastný
Ministr za Motoristy Šťastný v pátek dopoledne na síti X poděkoval za zprávu „jako ze špionážního thrilleru“ o nalezeném nahrávacím zařízení. „Je to totiž můj obyčejný AI záznamník, kterým si přepisuji své poznámky a projevy, který jsem si koupil v Alze a před pár měsíci jsem ho někde ztratil. A díky tomuto článku jsem konečně zjistil, kde je,“ napsal ministr. V pátek ve Sněmovně pak ukázal náhradní nahrávací zařízení, které si pořídil.
Pro iDNES.cz později doplnil, že zařízení zřejmě vytratil ten den, kdy bylo nalezeno, a to po několika jednáních. „Zřejmě mi vypadl z kapsy nebo z pouzdra od mobilního telefonu,“ řekl. „Já bych chtěl vyvrátit všechny spekulace o nahrávání všeho druhu. Když si chce někdo někoho nahrát, tak si ho nahraje na mobilní telefon a nemusí mít tuto věc. Tato věcička je skvělá pro přepisování nejrůznějších textů,“ popsal.
Zařízení prý nikdy nepoužil na nahrávání jednání vlády. „Používám ho k tomu, že si tam dělám osobní poznámky a diktuji si do něj text, protože špatně vidím,“ vysvětlil.
Ministr se prý informaci dozvěděl z médií a hned kontaktoval šéfku Úřadu vlády s tím, že se pravděpodobně jedná o jeho zařízení. „Já se tomu musím strašně smát. Já jsem se ráno vzbudil, otevřel jsem Seznam Zprávy a tam byla téměř aféra Watergate o nahrávacím zařízení. Děkuji Seznam zprávám, protože díky nim bylo zařízení objeveno a aféra se tímto nekoná. Takže žádní špioni, žádné čínské technologie, žádná aféra z toho nebude,“ pokračoval ministr.
„Jediný problém je, že jsem si asi tak po třech týdnech usilovného hledání po autech, kancelářích koupil další, takže jedno mám navíc. Možná ho vydražím a dám ho na dobročinné účely,“ žertoval Šťastný.
Nešlo o problematický nález, říká Bartha
Zařízení formátu kreditní karty našli 22. ledna uklízeči. Jednalo se podle serveru o čínský výrobek americké firmy Plaud, který umožňuje nahrávat konverzace, obratem je odesílat na internetové servery a s pomocí umělé inteligence převádět na text.
„Zařízení bylo nalezeno zaměstnanci, kteří prováděli běžný úklid. Bylo vypnuté a nebylo nijak ukryté, jednalo se tedy zcela zjevně o ztrátu. Jelikož ten den probíhalo v místnosti více jednání, nebylo možné určit, kdo a kdy toto zařízení ztratil,“ uvedla Mráčková.
Přístroj pak po několik týdnů nikdo neprověřoval. „Zařízení bylo uschováno pro případ, zda by se o něj někdo přihlásil,“ sdělila serveru vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha. Když se pak k nahrávacímu zařízení nehlásil nikdo, prověřili ho pracovníci IT z úřadu vlády. Podle Bartha společně s bezpečnostním oddělením nález vyhodnotili tak, že není problematický.
Ochranná služba policie, která má na starosti střežení ústavních činitelů, ani tajné služby žádné oficiální prověřování nespustily, protože jim podle serveru nález zařízení nikdo nenahlásil. Bartha tvrdí, že v den nálezu přístroje vláda nezasedala, ani v dané místnosti nebylo žádné jednání ve vyhrazeném režimu. „Tato zasedací místnost je využívána i pro celou řadu dalších jednání nebo porad, které probíhají v různých formátech,“ doplnila.