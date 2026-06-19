Informaci o konci úřadu potvrdil serveru iRozhlas.cz i Černínský palác. Čínskou ambasádu dočasně jako chargé d’affaires vede Zuo Wen-sing a Feng už v Česku nepobývá. Ještě na konci dubna přitom jednal s předsedou Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou (SPD). Probírali například možnost zavést přímou leteckou linku mezi oběma zeměmi.
Zmizení Fengova jména z aktualizované diplomatické listiny naznačuje, že jeho mise skončila několik měsíců před koncem standardní čtyřleté lhůty. Funkce velvyslance se ujal v říjnu 2022, kdy ho přijal tehdejší prezident Miloš Zeman.
Kdy přesně a za jakých okolností Feng v úřadu skončil, není jasné. Čínská ambasáda na dotazy serveru iRozhlas.cz neodpověděla. „Velvyslanec Čínské lidové republiky svou misi již ukončil a opustil Českou republiku,“ řekl pouze mluvčí Černínského paláce Adam Čörgő.
Většinu Fengova mandátu vedl českou diplomacii Jan Lipavský (ODS). Čína se v této době mnohdy chovala nepřátelsky, například když pronikla do interní komunikační sítě ministerstva zahraničí. Že šlo právě o útok Číny odhalilo Vojenské zpravodajství ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost.
V březnu 2024, když Česko navštívila tchajwanská viceprezidentka Hsiao Bi-khim, pak vojenská sekce čínské ambasády provedla zpravodajskou operaci. Kromě toho, že viceprezidentku sledovala, zjišťovala její program a monitorovala veškeré schůzky, plánovala také způsobit autonehodu s vozem, který Hsiao převážel. Od toho však Číňané nakonec upustili.
České ministerstvo zahraničí tehdy uvedlo, že si v té době kvůli incidentu předvolalo čínského velvyslance. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí dále v komentáři k této záležitosti popřel jakékoliv pochybení čínských diplomatů a také uvedl, že Česko se vměšovalo do vnitřních záležitostí Číny tím, že umožnila uskutečnění návštěvy Hsiao Bi-khim.