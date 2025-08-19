Strany, hnutí a koalice dostanou čísla pro volby do Poslanecké sněmovny

Volební strany, hnutí a koalice získají čísla před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Vylosuje je Státní volební komise. Čísly budou označeny hlasovací lístky pro jednotlivá uskupení, která je budou moci využít v kampani. Zároveň komise určí pořadí, ve kterém Český statistický úřad strany uvede na oficiálním volebním webu.

Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, před čtyřmi lety získala ve sněmovních volbách nejvíce hlasů s číslem 13.

ANO mělo číslo 20, SPD čtyřku. Piráti v koalici se Starosty byli pod číslem 17. Komunisté s číslem 18 nedosáhli do Sněmovny a propadli také sociální demokraté s pětkou.

Státní volební komise před čtyřmi lety losovala čísla pro 22 politických uskupení. Letos jich je o čtyři více.

Český statistický úřad volební čísla zkompletuje s kandidátkami stran v jednotlivých krajích. Pak bude možné začít s tiskem hlasovacích lístků pro volby, které se konají 3. a 4. října.

