„Vítěz voleb má právo vládnout. Nesmí ale dovolit, aby strana se sedmiprocentním výsledkem rozvrátila českou diplomacii a ohrozila bezpečnost naší země, jako to teď dělá ministr Petr Macinka na ministerstvu zahraničí,“ uvedl dále na síti Rakušan.
Starostové pak v otevřeném dopise mimo jiné Babišovi píšou, že ministerstvo zahraničí připadlo podle koaliční dohody nejmenší vládní straně, Motoristům.
„Tato strana se od voleb potácí ve vleku vlastních problémů, politickou práci nahrazuje exhibicí, nedospělé projevy jejích hlavních představitelů zavdávají pochybnosti, zda jsou Motoristé vůbec připraveni vládnout,“ zdůrazňuje STAN.
„Zpochybňuje to kompetenci“
Ministerstvo zahraničních věcí podle hnutí patří k nejsložitějším resortům s komplikovanou vnitřní strukturou. „Tento resort vyžaduje hluboké znalosti fungování jednotlivých procesů, úctu k diplomatické práci a jejímu profesionálnímu výkonu,“ stojí dále v dopise.
Současný postup Macinky podle Starostů zpochybňuje základní věcnou i právní kompetenci vlády, která ještě nezískala důvěru a nepředstavila Poslanecké sněmovně své programové prohlášení.
STAN má například u Macinky výhrady kvůli tomu, že změny ve struktuře úřadu probíhají narychlo a bez předložené analýzy, často podle nich nestandardním postupem.
„Dochází k nahodilým škrtům „na počet“, nikoliv k systematické restrukturalizaci,“ stojí v dalším bodě ohledně výhrad. Rušené agendy mají podle hnutí vazbu na závazky vlády i na bezpečnost České republiky.
„Veřejnost není informována“
„Část pracovníků je fakticky „odstavena“, což omezuje jejich možnost bránit se nestandardním postupům a zavdává do budoucna riziko soudních procesů vedených proti instituci, českému státu. Jde přitom o pozice odborné, nikoliv politické,“ doplňuje hnutí.
Zároveň v dopise klade Babišovi několik dotazů. Mimo jiné se ho dotazuje na to, zda je postup reorganizace a škrtů veden zákonně či jestli se zaručí, že současný postup nedopadne na bezpečnostní funkce státu a nedestabilizuje bezpečnost a zahraniční politiku České republiky.
„Veřejnost není informována, jak tento ukvapený a nezodpovědný postup vnímá hnutí ANO, jeho předseda a premiér české vlády, do jehož kompetencí náleží i spoluvytvářet českou zahraniční politiku. Není jasné, zda se jedná o vládní strategii, či jen dobyvačnou a mstivou politiku jediného člověka,“ píše dále v dopise STAN.
V něm také vyzývá vedení hnutí ANO, abys nedopustili destrukci ministerstva zahraničí.
„Ani jedno místo v zahraničí se neruší“
Podle některých médií mají na ministerstvu skončit vrchní ředitelé několika sekcí, podle webu Seznam Zprávy se má i obměnit pozice státního tajemníka, přičemž Radka Rubeše by měl nahradit Miloslav Stašek, český velvyslanec ve Spojených státech.
Ministr Macinka tento týden sdělil, že reorganizace bude komplexní, připravuje se ve spolupráci s experty a že zatím nikoho nepropustil.
„Jako ministr zahraničních věcí považuji za důležité, aby naši diplomaté v zahraničí odváděli kvalitní práci. Ani jedno místo v zahraničí se neruší. Nářky, že systemizace byla provedena bez konzultací s odborníky, jsou mimo. Systemizace byla projednána s řadou uznávaných velvyslanců s desítkami let zkušeností,“ sdělil Macinka.
Premiér Babiš tento týden řekl, že vláda ANO, SPD a Motoristů chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent. Ministři dostali za úkol připravit na pondělní zasedání kabinetu personální změny na svých úřadech. Podle Deníku N je ale Babiš s intenzitou Macinkovy reorganizace resortu nespokojen.
„Nikdo z diplomatů se na mě neobrátil, ale na koaliční radě se zeptám pana Macinky, co se tam děje, protože se na mě obrací novináři,“ uvedl pro web.
Macinka dočasně vede i ministerstvo životního prostředí. Ve čtvrtek sdělil, že se tam již nepočítá se sekcí ochrany klimatu.