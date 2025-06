Mluvčí cizinecké policie Josef Urban uvedl, že jde o případ ze začátku týdne.

„Jednalo se o cizince. Předběžnou kontrolou zjistíme, že by k nám mohl jet jako závadová osoba. Uděláme takzvanou předběžnou hraniční kontrolu. Pokud se nám prokáže, že dotyčný je opravdu v pátrání, tak samozřejmě děláme další postupy,“ popsal pro iDNES.cz Urban s tím, že v daném případě se závadová osoba potvrdila.

Po příletu z Gruzie nebezpečného muže chytla policie. Měsíce po něm pátrali Němci. | foto: Policie ČR

Současně Urban doplnil, že v Německu byl na muže vydán evropský zatýkací rozkaz pro závažnou trestnou činnost. „Díky datům, které máme předem, tak víme, že by k nám měl takový člověk přicestovat. Bezpečnost a systém je nastaven velmi dobře,“ uvedl dále.

Tím, že policie dostane data o cestujících, tak předběžnou lustrací ví, kdo by mohl do Česka dorazit. „Ještě než letadlo přistane, tak my už na něj čekáme. Tomu se říká předběžná kontrola, tedy ještě chvíle než jde daný člověk přes hraniční kontrolu,“ vysvětlil s tím, že v daném případě již na cestujícího čekala policie.

Případ má nyní na starost Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, redakce jeho vyjádření shání. Podle informací iDNES.cz se muž v Německu zřejmě pokusil o vraždu.